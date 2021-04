Tulli löysi liiallisia määriä torjunta-aineita – tällaisia ruokia löydöt koskevat

Tulli on löytänyt valvonnassaan liiallisia määriä torjunta-aineita alkuvuoden aikana jo 17 elintarvikkeen tuontierästä, esimerkiksi appelsiineista, riisistä, mausteista ja teestä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Määrä on kasvussa verrattuna edellisvuoteen, jolloin torjunta-ainejäämien takia määräystenvastaisiksi todettiin koko vuonna 46 tuote-erää. Tullin elintarvikevalvonnassa käsitellään vuosittain noin 3000 näytettä.

Vuonna 2020 torjunta-ainejäämien takia määräystenvastaisiksi todettiin noin 50 prosenttia enemmän tuote-eriä kuin vuonna 2019. Kehitys näyttää jatkuvan samansuuntaisena myös tänä vuonna, sillä tammi-maaliskuun aikana valvotuista tuontieristä jo 17:ssä on havaittu liiallisia jäämiä torjunta-aineista. Tämä vastaa hieman alle kahta prosenttia kaikista valvotuista elintarviketuotteista.

Alkuvuonna torjunta-ainejäämiä on löydetty esimerkiksi riisistä, mausteista ja teestä. Egyptiläisistä appelsiineista määräystenvastaisiksi on todettu Tullin valvonnassa useampi erä.

– Tammi-maaliskuussa torjunta-ainejäämien enimmäismäärät ylittyivät viidessä tuote-erässä eli yhteensä yli 111 000 kilossa appelsiineja, kertoo tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling Tullin tiedotteessa.

Liiallisia pitoisuuksia oli myös kahdessa pakistanilaisessa ja yhdessä intialaisessa riisierässä. Ongelmia kyseisistä maista tuodussa riisissä havaittiin myös viime vuonna, jolloin määräystenvastaisiksi todettiin kuusi isoa riisierää. Iranista on tuotu alkuvuonna kolme erää mausteita, joista on löydetty liikaa torjunta-ainejäämiä. Ongelmia on havaittu iranilaisessa kuivatussa mintussa, kuminassa ja tillissä.

Lisäksi Tullin valvonnassa torjunta-aineiden takia määräystenvastaisiksi on todettu yksittäisiä eriä kenialaista ruohosipulia, thaimaalaisia passionhedelmiä sekä kiinalaista kuivattua chilipaprikaa. Määräystenvastaisiksi todettiin myös kolme erää teetä ja yrttiteetä, kaksi Sri Lankasta ja yksi Kiinasta.

Eniten ongelmia Tullin valvomissa elintarvike-erissä on viime aikoina aiheuttanut torjunta-aine klorpyrifossi. Se on organofosfaatti, jota käytetään hyönteismyrkkynä. Kyseisen torjunta-aineen käyttökielto astui voimaan EU:ssa viime vuoden lopulla.

Tullissa valvotaan elintarviketuotteiden sekä elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta. Valvontaa kohdistetaan riskiarvioinnin perusteella valittuihin tuote-eriin, sillä kaikkia Suomeen tuotavia tuotteita ei ole mahdollista testata.

Kaikki alkuvuonna määräystenvastaisiksi havaitut tuote-erät olivat peräisin EU:n ulkopuolelta, joskin ruohosipuli tuotiin Suomeen Hollannin kautta.

Valvonnassa määräystenvastaisiksi todettujen erien markkinoille pääsy kiellettiin.