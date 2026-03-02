Tulli: Takavarikkoon yli 500 kiloa huumeita enemmän kuin viime vuonna – Kokaiinia ennätysmäärä

Tulli takavarikoi viime vuonna yli 500 kiloa edellistä vuotta enemmän huumausaineita, Tulli tiedotti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tullin haaviin jäi yhteensä liki 2 600 kiloa huumausaineita. Suuri osa saaliista oli khatia, jota takavarikoitiin yli 1 100 kiloa. Kokaiinin takavarikoinnissa tehtiin ennätys, kun 87 kiloa jäi takavarikkoon.

Tullin mukaan alfa-PVP:n takavarikointimäärä nousi viime vuonna lähes 11 kiloon, kun aiemmin sitä on takavarikoitu alle puoli kiloa vuodessa. Viime vuoden määrä on huomattava, sillä alfa-PVP:n käyttöannokset ovat vain joitain milligrammoja.

Takavarikoitujen huumelääkkeiden määrä nousi selvästi aiempia vuosia suuremmaksi. Huumelääkkeitä takavarikoitiin yli 930 000 kappaletta.

Ennätyksellisistä takavarikointimääristä huolimatta Tullin tietoisuuteen tuli aiempaa vähemmän huumausainerikoksia.

DOPINGRIKOKSIA Tulli paljasti vuonna 2025 myös edellisvuosia enemmän, yhteensä 509 kappaletta, joista törkeitä oli 20.

Tulli takavarikoi dopingaineita yhteensä 26 600 kappaletta. Yleisimmät takavarikoidut aineet olivat anaboliset steroidit ja injektoitava testosteroni.

Lääkerikoksia ja -rikkomuksia kirjattiin yhteensä 701, mikä vastasi edellisvuoden tasoa. Lääkkeitä takavarikoitiin hieman edellisvuotta enemmän, yhteensä 80 300 kappaletta.

Vuonna 2025 Tullin yleisimmin takavarikoimia lääkkeitä olivat antibiootit ja erektiolääkkeet. Ketamiinia takavarikoitiin 7,7 kiloa. Ketamiinia käytetään lähes poikkeuksetta huumaavaan tarkoitukseen.