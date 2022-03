Tulli harkitsee ottavansa tähtäimeensä nuuskaa myyvien netin kauppapaikkojen ylläpitäjät

Keskustelupalstojen ja sosiaalisen median sivustojen ylläpitäjät voivat joutua olemaan entistä tarkempia siitä, kaupataanko heidän ylläpitämillään palstoilla laittomia tuotteita, kuten nuuskaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ylläpitäjien rikosvastuu voi tulla punnintaan, vaikkeivät he itse kauppaisi mitään lainvastaista sivuillaan.

Taustalla on korkeimman oikeuden (KKO) helmikuun lopussa antama ennakkopäätös tor-verkossa toimineesta Sipulikanava-keskustelupalstasta.

KKO tuomitsi Sipulikanavaa ylläpitäneelle miehelle 5,5 vuotta vankeutta törkeästä huumausainerikoksesta. Hän sai tuomion, koska KKO katsoi hänen mahdollistaneen huumekauppaa keskustelupalstansa avulla.

Jo pian päätöksen jälkeen Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoi Helsingin Sanomille Tullissa harkittavan, antaako KKO:n ratkaisu aihetta katsoa muidenkin sivustojen ylläpitäjien vastuuta, jos sivustolla myydään laittomia tuotteita.

Sinkkonen toteaa STT:lle, että Tulli aikoo jatkossa pohtia entistä tarkemmin sivustojen ja sosiaalisen median kanavien ylläpitäjien vastuuta esitutkinnassa.

- Päätöksestä on vedettävissä johtopäätös, että pitäisi varmasti katsoa, mikä se ylläpitäjän vastuu näissä tapauksissa on, sanoo Sinkkonen.

Myynti-ilmoituksia julki some-kanavissa

Ylläpitäjän mahdollinen vastuu voisi tulla Sinkkosen mukaan kyseeseen esimerkiksi laittoman huumekaupan lisäksi myös keskustelupalstoilla, joilla suhteellisen avoimesti välitetään esimerkiksi nuuskaa, tupakkaa tai alkoholia lainvastaisesti.

Varsinkin nuuskaa on saatavilla hyvinkin avoimesti sosiaalisessa mediassa. Muun muassa Facebookissa toimii ryhmiä, joissa yksittäiset ilmoittajat markkinoivat nuuskaa niin, että ostajat voivat sopia kaupoista tarkemmin yksityisviestein tai toisilla viestintäsovelluksilla. Osa ryhmistä on julkisia, mutta valtaosa yksityisiä. Vastaavia suljettuja ryhmiä toimii myös muilla sosiaalisen median alustoilla, kuten Whatsappissa.

Ryhmien ylläpitäjät eivät välttämättä itse saa kaupoista mitään hyötyä, elleivät he itse kauppaa omia tuotteitaan. Juuri tämänkaltaisiin ryhmiin ja heidän ylläpitäjiinsä korkeimman oikeuden ratkaisu voisi vaikuttaa.

Sipulikanavaa koskevassa ennakkopäätöksessä korkein oikeus arvioi, että sivuston kautta tehtiin ainakin 30 erilaista huumausainerikosta 2015-2017.

Miehen katsottiin syyllistyneen huumausaineiden välittämiseen, vaikkei hän itse kauppoihin osallistunut tai saanut sivuston ylläpidosta mainittavaa taloudellista hyötyä. Ylläpitäjä kiisti itse syyllistyneensä rikoksiin.

Professori varovainen jatkoarvioissa

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta pitää korkeimman Sipulikanava-päätöstä selkeänä varsinkin tapauksissa, joissa sivustoilla välitetään huumeita. Muiden aineiden, kuten tupakkatuotteiden tai alkoholin, osalta soveltaminen ei hänen mukaansa ole yhtä selvää.

- Varoisin tekemästä mistään muusta yksioikoisia johtopäätöksiä kuin huumausaineista, sanoo Tolvanen.

Syynä on Tolvasen mukaan se, että huumausaineet ovat Suomessa täysin laittomia hallussapitoa ja käyttöä myöten. Aste-ero voi Tolvasen mukaan johtaa siihen, miten kauppapaikan tai keskustelupalstan ylläpitäjän mahdollista rikosvastuuta arvioitaisiin.

- Nuuskan ja alkoholin suhteen vaadittaisiin ehkä sitä, että sivuston ylläpitäjäkin saisi siitä jotain hyötyä tai osoittaisi hyväksyvänsä sen, että kauppaa käydään siellä, Tolvanen arvioi.

Viime kädessä vastuu selviäisi tuomioistuimessa, jos juttu etenisi sinne.

Tulli paljastanut ennätysmäärän nuuskan maahantuontia

Valvontajohtaja Sinkkonen ei nimeä mitään palstoja tai sosiaalisen median alustoja nimeltä, mutta hän kertoo, että Tulli on jo aiemmin käynyt joidenkin alustojen ylläpitäjien kanssa keskusteluja heidän ryhmiensä toiminnasta.

Tulli on viime vuosina paljastanut paljon nuuskan maahantuontia, ja maaliskuun alussa virasto kertoi takavarikoineensa viime vuonna yli 9 100 kiloa nuuskaa, mikä on ennätyksellisen paljon. Tullin mukaan nuuskan laiton maahantuonti on muuttunut hyvin ammattimaiseksi.

Suomen länsinaapuri Ruotsi on ainoa EU-valtio, jossa nuuskan myyminen on laillista.

Sinkkonen ei kommentoi sitä, onko Tullilla tällä hetkellä tähtäimessään jokin erityinen sivusto tai sosiaalisen median ryhmä.