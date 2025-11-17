Tullin yt-neuvottelut päättyivät – irtisanomisia voi olla luvassa

Tullin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Mahdollisten irtisanomisten määrä ei kuitenkaan ole vielä tiedossa, Tulli kertoo. Tulli voi irtisanoa työntekijöitä, jos muutosten vuoksi tarjottavia tehtäviä ei oteta vastaan.

Yt-neuvottelut koskivat reilua kahtatuhatta ihmistä. Neuvotteluissa saavutettiin Tullin mukaan yksimielisyys uudesta organisaatiosta ja työtehtävien muutoksista. Henkilöstövähennyksiin ei neuvotteluissa Tullin mukaan pyritty.

Tullin uuden organisaation on tarkoitus tulla voimaan ensi keväänä.