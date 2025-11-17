Talous
17.11.2025 11:43 ・ Päivitetty: 17.11.2025 11:43
Tullin yt-neuvottelut päättyivät – irtisanomisia voi olla luvassa
Tullin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.
Mahdollisten irtisanomisten määrä ei kuitenkaan ole vielä tiedossa, Tulli kertoo. Tulli voi irtisanoa työntekijöitä, jos muutosten vuoksi tarjottavia tehtäviä ei oteta vastaan.
Yt-neuvottelut koskivat reilua kahtatuhatta ihmistä. Neuvotteluissa saavutettiin Tullin mukaan yksimielisyys uudesta organisaatiosta ja työtehtävien muutoksista. Henkilöstövähennyksiin ei neuvotteluissa Tullin mukaan pyritty.
Tullin uuden organisaation on tarkoitus tulla voimaan ensi keväänä.
