Talous
12.8.2025 06:59 ・ Päivitetty: 12.8.2025 08:45
Tullipelko ei vielä näy: Suomen USA-viennissä vain pientä laskua
Suomen vienti Yhdysvaltoihin putosi vuoden toisella neljänneksellä kymmenen prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, kertoo Tilastokeskus.
Tavaroita ja palveluita vietiin huhti-kesäkuussa Yhdysvaltoihin 3,2 miljardin euron arvosta.
Tuonnin arvo Yhdysvalloista oli toisella vuosineljänneksellä 1,7 miljardia euroa. Tuonnin arvo kasvoi seitsemän prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Tilastokeskuksen yliaktuaari Reetta Karinluoman mukaan presidentti Donald Trumpin käynnistämät tullineuvottelut eivät vielä keväällä merkittävästi vaikuttaneet Suomen ja Yhdysvaltojen kauppaan.
KAIKKI SUOMEN vienti oli alkuvuonna muutenkin laskusuunnassa.
Suomen tavaroiden ja palveluiden viennin arvo väheni Tilastokeskuksen mukaan vuoden toisella neljänneksellä kolme prosenttia eli noin miljardi euroa vuotta aiemmasta.
Tavaroiden ja palveluiden tuonnin arvo puolestaan väheni huhti-kesäkuussa kaksi prosenttia eli noin puoli miljardia euroa vuotta aiemmasta.
