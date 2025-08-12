Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

12.8.2025 06:59 ・ Päivitetty: 12.8.2025 08:45

Tullipelko ei vielä näy: Suomen USA-viennissä vain pientä laskua

iStock

Suomen vienti Yhdysvaltoihin putosi vuoden toisella neljänneksellä kymmenen prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tavaroita ja palveluita vietiin huhti-kesäkuussa Yhdysvaltoihin 3,2 miljardin euron arvosta.

Tuonnin arvo Yhdysvalloista oli toisella vuosineljänneksellä 1,7 miljardia euroa. Tuonnin arvo kasvoi seitsemän prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Reetta Karinluoman mukaan presidentti Donald Trumpin käynnistämät tullineuvottelut eivät vielä keväällä merkittävästi vaikuttaneet Suomen ja Yhdysvaltojen kauppaan.

KAIKKI SUOMEN vienti oli alkuvuonna muutenkin laskusuunnassa.

Suomen tavaroiden ja palveluiden viennin arvo väheni Tilastokeskuksen mukaan vuoden toisella neljänneksellä kolme prosenttia eli noin miljardi euroa vuotta aiemmasta.

Tavaroiden ja palveluiden tuonnin arvo puolestaan väheni huhti-kesäkuussa kaksi prosenttia eli noin puoli miljardia euroa vuotta aiemmasta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
12.8.2025
Purran ajama kotoutumiskorvauksen poisto ajaisi ahtaalle kunnissa – ”Ehdotus tulee pahaan saumaan”
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kolumnit
11.8.2025
Talouskuri tappaa kasvun – Suomen fiskaalikonservatismi kestää nälänhädät, lamat ja hallitukset
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
12.8.2025
Flow-viikonloppu pähkinänkuoressa: Portishead-Gibbons tarjosi festivaalin huippuhetken varttuneempaan makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU