Tunnelma tiivistyy ääntenlaskennassa – näin Biden ja Trump kommentoivat tuoreeltaan tilannetta

Bidenille riittäisi voitto Arizonasta ja Nevadasta. Silloin hän saisi tasan 270 eli ratkaisevan määrän valitsijamiehiä.

Tilanne on epäselvä vielä myös Georgiassa, Alaskassa, Pohjois-Carolinassa ja Pennsylvaniassa.

Ehdokkaat ovat juuri kommentoineet kutkuttavan jännittävää tilannetta Twitterissä.

– Olkaa kärsivällisiä, ihmiset. Äänet lasketaan, ja meillä on hyvä tunne siitä, missä tällä hetkellä olemme, demokraattien ehdokas Biden päivittää.

– PYSÄYTTÄKÄÄ PETOS! kuuluu taas Donald Trumpin viesti.

Trump on vaatinut ääntenlaskennan keskeyttämistä.

Be patient, folks. Votes are being counted, and we feel good about where we are.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020