Tuomari määräsi maahanmuuttoviranomaiset vähentämään kovia otteita Minnesotassa

Yhdysvaltalaistuomari on määrännyt, että maahanmuuttoviranomaisten tulee keventää otteitaan Minnesotassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Brittilehti Guardianin mukaan tuomari muun muassa kieltää rauhanomaisten mielenosoittajien ja autoilijoiden kiinniotot sekä kiinniotoilla uhkailun. Lisäksi hän kieltää maahanmuuttoviranomaisia osoittelemasta aseilla mielenosoittajia ja sivustakatsojia sekä käyttämästä pippurisumutetta ja ei-tappavia ammuksia.

Maahanmuuttoviranomaisilla on 72 tuntia aikaa alkaa noudattaa määräyksiä.

Minnesotassa ja muualla Yhdysvalloissa on järjestetty laajoja mielenosoituksia sen jälkeen, kun maahanmuuttopoliisi ICE:n edustaja ampui naisen kuoliaaksi Minneapolisissa reilu viikko sitten.

UUTISKANAVA CBS Newsin mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto on lähettänyt Minneapolisiin lähes 3 000 liittovaltion agenttia.

Maahanmuuttoviranomaiset ovat käyttäneet Minneapolisissa pippurisumutteen lisäksi mielenosoittajia vastaan ainakin kyynelkaasua ja tainnutuskranaatteja.

Myös tällä viikolla nähtiin ampumistapaus, kun liittovaltion agentit haavoittivat venezuelalaista miestä.

Kansalaisoikeusjärjestö ACLU:n Minnesotan jaoston mukaan valitukset ICE:n agentteja vastaan ovat lisääntyneet.

ICE:n luoteihin kuolleen naisen perhe puolestaan kertoi keskiviikkona, että he ovat pyytäneet asianajotoimistoa tutkimaan ampumista ennen mahdollisten oikeustoimien aloittamista liittovaltion hallintoa ja ampujaa vastaan.

Asianajajat vaativat torstaina, että liittovaltion viranomaiset säilyttäisivät tapaukseen liittyvät asiakirjat ja todisteet.

MINNESOTAN osavaltio kertoi tällä viikolla haastavansa Presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen liittovaltion maahanmuuttotoimien vuoksi.

”Ilmiselvä yritys pelotella”

Yhdysvaltalaismediat kertoivat perjantaina, että oikeusministeriö on aloittanut tutkinnan Minnesotan kuvernööri Tim Walzista ja Minneapolisin pormestari Jacob Freystä.

CBS Newsin lähteiden mukaan demokraattijohtajien väitetään estäneen liittovaltion maahanmuuttoviranomaisten toimia osavaltiossa. Erään lähteen mukaan tutkinta koskee kommentteja, joita kaksikko on antanut maahanmuuttoviranomaisiin liittyen.

Walz ja Frey ovat kumpikin kehottaneet ihmisiä osoittamaan rauhanomaisesti mieltä maahanmuuttoratsioita vastaan Minnesotassa.

- Tämä on ilmiselvä yritys pelotella minua, koska tuen Minneapolisia, paikallisia lainvalvontaviranomaisia ​​ja asukkaitamme sen kaaoksen ja vaaran edessä, jonka tämä hallinto on tuonut kaduillemme, Frey sanoi CBS Newsille antamassaan lausunnossa.

WALZ puolestaan kommentoi tutkintaa viestipalvelu X:ssä, jossa hän otti esille aiempia tutkintoja, joita hallinto on aloittanut Trumpin poliittisista vastustajista.

- Oikeusjärjestelmän käyttäminen aseena vastustajia vastaan ​​on autoritaarinen taktiikka, Walz sanoi.

Hän huomautti lisäksi, että naisen Minneapolisissa ampunutta ICE-agenttia vastaan ei ole aloitettu tutkintaa.

Uutiskanava CNN:n lähteen mukaan suuri valamiehistö olisi vaatinut kaksikkoa todistamaan oikeuden eteen osana tutkintaa. Uutiskanavan tietojen mukaan kummankaan kanslia ei ollut perjantai-iltaan mennessä saanut vaatimusta todistajaksi saapumisesta.

Oikeusministeriö ei ole kommentoinut Walziin ja Freyhin kohdistuvia tutkintoja.

Mielenilmauksissa on vastustettu paitsi maahanmuuttoviranomaisia myös presidentti Trumpin siirtolaisvastaista maahanmuuttopolitiikkaa.

TRUMP on lähettänyt toisen kautensa aikana maahanmuuttoviranomaisia useisiin demokraattijohtoisiin kaupunkeihin. Presidentin on syytetty käyttävän liittovaltion agentteja omana armeijanaan.

Aiemmin tällä viikolla Trump uhkasi käyttää kapinalakia mielenosoitusten tukahduttamiseksi Minnesotassa, jos minnesotalaispoliitikot eivät saa protesteja loppumaan. Hän syytti mielenosoittajien hyökkäävän ICE:n henkilöstöä vastaan.

Vuoden 1807 kapinalaki antaa presidentille valtuudet käyttää Yhdysvaltain asevoimien joukkoja maan sisällä ja ottaa liittovaltion hallintaan kansalliskaartin joukkoja tietyissä olosuhteissa. Lain määrittelemiä käyttötarkoituksia joukoille ovat muun muassa kapinan tai kansalaislevottomuuksien tukahduttaminen.

Edellisen kerran kapinalakia on käytetty vuonna 1992, jolloin presidentti George H. W. Bush käytti lain valtuuksia Kalifornian kuvernöörin pyydettyä apua mellakoiden taltuttamiseen Los Angelesissa.

Arttu Mäkelä/STT