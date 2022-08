Tuomari määräsi Trumpin kotietsintään liittyvän valaehtoisen todistuksen osittain julki

Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt entisen presidentin Donald Trumpin kartanoon tehdyn kotietsinnän perusteena olleen valaehtoisen todistuksen julkaistavaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuomari hyväksyi kuitenkin oikeusministeriön vaatimuksen salata dokumentista meneillään olevan tutkinnan yksityiskohtia ja mahdolliset lähteet.

Todistus on julkaistava puoleenpäivään mennessä Washingtonin aikaa eli Suomen aikaa viimeistään iltaseitsemältä.

Tuomari on perustellut päätöstään määrätä tietoja julkaistaviksi tapauksen saamalla huomiolla, sillä entisen presidentin kotiin kohdistunut etsintä on ennenkuulumatonta. Oikeusministeriö on vastustanut julkaisua siksi, että sen mukaan salattavia osioita on niin paljon, että jäljelle jäävä materiaali jää vaille kontekstia.

LIITTOVALTION poliisi FBI teki kotietsinnän Trumpin Mar-a-Lago-kartanoon Floridassa elokuun alkupuolella. Poliisi otti haltuunsa useita laatikollisia salaisiksi luokiteltuja dokumentteja, joita Trump ei toistuvista pyynnöistä ja vaatimuksista huolimatta ollut suostunut palauttamaan.

Etsinnän jälkeen julkaistusta luvasta ja siihen liittyvästä materiaalista kävi ilmi, että kyseisten asiakirjojen mahdollinen laiton säilyttäminen rikkoo Yhdysvaltain vakoiluun liittyvää lainsäädäntöä. Etsintä liittyi myös kahden muun lain rikkomisepäilyyn.

Trump on itse kutsunut kotietsintää laittomaksi ja sanonut poliisin vieneen ”asioita, joita ei olisi pitänyt viedä”. Hänen näkemyksensä on, että tutkinta on poliittinen ja hän itse ei ole tehnyt mitään väärää.