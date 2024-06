Tuomioja ja joukko muita demarinimiä vaatii SDP:tä sanomaan ei käännytyslaille

Entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) kertoo tänään Facebook-sivuilla kannanotosta, jossa vastustetaan sitä, että eduskunta hyväksyisi niin kutsutun käännytyslain. Demokraatti Demokraatti

Rajalaki eli hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi on tällä hetkellä hallintovaliokunnan käsittelyssä. Sen on määrä antaa tulevien päivien aikana asiasta mietintöntä.

Tuomiojan mukaan kannanotto on allekirjoitettu otsikolla “Sosialidemokraatit ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion puolesta”

“Sosialidemokraattisella liikkeellä on pitkä ja kunniakas historia. Liikkeemme suurimpia vahvuuksia on ollut kyky yhdistää pragmaattisuus ja aatteellisuus kestävällä tavalla. Viileä harkinta on vaarallisina aikoina erityisen tärkeää. Hallituksen esitys 53/2024 niin sanotuksi käännytyslaiksi on ytimeltään ristiriidassa oikeusvaltion, EU-oikeuden ja ihmisoikeuksien kanssa. Oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten kunnioittaminen on turvallisuutemme perusedellytyksiä. Sen sivuuttaminen hallituksen esittämällä tavalla olisi meille ja maailmalle vaarallista. Suomen sosialidemokraattisen puolueen on sanottava EI hallituksen esitykselle 53/2024”, kannanoton viesti kuuluu.