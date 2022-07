Tuomioja linjaa: ”Haluamme, että Pohjolalle luodaan yhteinen kyberturvallisuusstrategia”

Muuttunut turvallisuustilanne on korostanut ennakoivan varautumisen tarvetta, Pohjoismaiden neuvoston presidentti, kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) arvioi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaana. Tuomioja nostaa esille Suomen puheenjohtajuusohjelmaan kirjattuja tavoitteita, joista yksi on tarve varautua ennakoivasti.

– Pohjoismaiden neuvosto on pitkään peräänkuuluttanut lisää pohjoismaista yhteistyötä huoltovarmuuteen, siviilivalmiuteen ja yhteiskuntaturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Puheenjohtajuuskaudellamme ajamme siviilivalmiutta koskevan Hanasaari-aloitteen ulottumista Suomi-Ruotsi-yhteistyöstä kattamaan kaikki Pohjoismaat, Tuomioja toteaa tiedotteessa.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta jätti kesäkuussa kirjallisen kysymyksen kyberturvallisuusyhteistyöstä. Kysymys on lähetetty muiden Pohjoismaiden hallituksille.

– Haluamme, että Pohjolalle luodaan yhteinen kyberturvallisuusstrategia. Ensimmäinen askel on olemassa olevan yhteistyön kartoittaminen. Kyberturvallisuus on laaja kokonaisuus, joka koskettaa useita yhteiskunnallisia toimijoita. Puheenjohtajuusohjelmassamme todetaan, että alan sidosryhmät tulee pitää tiiviisti mukana kyberturvallisuusstrategian valmistelutyössä, Tuomioja korostaa.

”Pohjoismaat voisivat ottaa vahvemman roolin rauhanvälitysyhteistyössä.”

Hänen mielestään Pohjoismaat voisivat ottaa vahvemman roolin rauhanvälitysyhteistyössä. Pohjoismaiden neuvosto on yhteiskuntaturvallisuusstrategiassaan vuonna 2019 esittänyt, että Pohjoismaiden hallitukset vahvistavat pohjoismaista yhteistyötä rauhanrakentamisessa ja konfliktien ennaltaehkäisyssä. Tuomioja toimii eduskunnan rauhanvälitysverkoston puheenjohtajana.

– Meidän on oltava valmiita vastaamaan erilaisiin uhkiin, mukaan lukien uudet ja perinteiset uhkat. On kuitenkin yhtä tärkeätä, että käytämme kokemustamme ja voimavarojamme konfliktien ennalta ehkäisemiseen ja niiden rauhanomaiseen ratkaisemiseen. Pohjoismailla on tässä paljon annettavaa.

Tuomioja osallistuu tänään Porin Suomi Areena -paneelikeskusteluun pohjoismaisesta varautumisyhteistyöstä. Tilaisuus on Pohjoismaiden ministerineuvoston ja kulttuurikeskus Hanasaaren yhteinen. Keskusteluun osallistuvat myös Ruotsin valtiopäivien jäsen Linda Modig, sisäministeriön neuvotteleva virkamies Wivi-Ann Wagello-Sjölund sekä Huoltovarmuuskeskuksen suunnittelu- ja analyysiosaston johtaja Axel Hagelstam.