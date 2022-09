Tuomiopäivä on peruttu – jos suomalaiset jatkavat kuluttamista eikä EKP sössi inflaatiotaistelua

Valtiovaraiministeriö arvioi, tietyillä varauksilla, että Suomi saattaisi selvitä talouden luisusta vain kasvun hidastumisella, siis vajoamatta taantumaan tai lamaan. VM arvioi, että jo vuonna 2024 Suomen bruttokansantuote kasvaisi 1,4 prosentin vauhdilla.

Valtiovarainministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander myöntää ministeriönkin yllättyneen aikaisempia arvioita paremmasta talouskasvusta. Tämän vuoden kaksi ensimmäistä neljännestä olivat vahvat alkaen työllisyyden ja kulutuksen kehittymisestä.

Mutta ne varaukset. Spolander oli Ylen A-studion haastattelussa huolissaan tavallisten kuluttajien synkistelystä. Kotitalouksien luottamus talouteen oli kesällä koko mittaushistorian synkin. Eikä ihme. Inflaatio laukkaa, ostovoima heikkenee ja hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta kukkaroon jää aikaisempaa vähemmän rahaa. Tästä huolimatta näkemyksissä on vahva ristiriita, kun verrataan kuluttajien pessimismiä saman ajanjakson hyviin talouslukuihin.

Spolander pelkää, että jos suomalaiset leikkaavat kuluttamistaan ja alkavat säästää, heikkenee myös koko maan talous. Samalla työttömyys voi kääntyä kasvuun. Pelko on aiheellinen. Taantumassa kotimainen kulutus on usein osaltaan pitänyt taloutta pystyssä. Suomessa kotitalouksien kulutusmenojen osuus bruttokansantuotteesta on yli puolet.