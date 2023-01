Tuomiopäivän kellon viisari värähti ennätyslukemiin

Maailmanloppua ennustavan tuomiopäivän kellon viisari on nytkähtänyt kymmenen sekuntia eteenpäin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Bulletin of the Atomic Scientists -tiedejulkaisun tutkijoiden hallinnoima kello on nyt 90 sekuntia vaille puolenyön, mikä on lähempänä maailmanloppua kuin kertaakaan sen historian aikana.

Kylmän sodan alussa vuonna 1947 kehitetty kello symboloi tutkijoiden arviota siitä, miten lähellä ydintuhoa tai muuta katastrofia maailma on. Keskiyö merkitsee maailmanloppua.

Tutkijoiden mukaan kelloa siirrettiin eteenpäin suurelta osin muttei täysin Venäjän hyökkäyssodan ja ydinsodan uhan kasvamisen vuoksi. Osasyitä olivat muun muassa ilmastokriisi sekä maailmanlaajuisten normien rikkominen.

Kolme viime vuotta kello näytti sataa sekuntia vaille puoltayötä.

Kun kello lanseerattiin, aikaa oli jäljellä seitsemän minuuttia. Kauimpana maailmanlopusta kello oli vuonna 1991 kylmän sodan loputtua, jolloin armonaikaa oli 17 minuuttia.

Kello sijaitsee Chicagon yliopistossa.