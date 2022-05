Tuore tutkimus: Suuri muutos asenteissa – nyt kaksi kolmesta haluaa lisää työperäisiä tulijoita

Kaksi kolmesta vastaajasta (67 %) on sitä mieltä, että Suomi tarvitsee enemmän työperäisiä maahanmuuttajia.

Maahanmuuton kannatus on noussut selkeästi muutamassa vuodessa. Neljä vuotta sitten tehdyssä kyselyssä 52 prosenttia vastaajista sanoi, että maahanmuuttoa tarvitaan lisää.

Ulkomaista työvoimaa tarvitaan kipeimmin niin kutsutuissa työntekijäammateissa eli puhtauspalveluissa, sairaan- ja lähihoitajan töissä sekä muissa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan töissä, rakennustyössä, ravitsemisalalla, katujen ja liikenneväylien kunnostuksessa ja puhtaanapidossa sekä teollisuustyössä.

– Ammattiliitto JHL on pitkään tuonut esiin, että julkisten palveluiden työvoimapula on ratkaistava pikaisesti. Työoloja ja palkkoja pitää parantaa, jotta nykyiset ammattilaiset jaksavat ja voivat työssään hyvin. Tulevaisuudessa julkiselta sektorilta eläköityy niin paljon osaajia, että myös työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine painottaa tiedotteessa.