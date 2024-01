Tupakan vastikkeet puhuttavat – Ministeri: Tämä on ainoa keino estää kouluissa leviävä ilmiö

- Nyt olis taas tarjolla vapeja useemmassa eri maussa. Nouto onnistuu koko illan ja 18 aikaan vois muutama kuljetuskin onnistua.

Näin kaupittelevat anonyymit myyjät viestintäsovellus Telegramissa vapeja eli sähkötupakkaa. Tarjolla ovat muun muassa maut “Acai Berry”, “Ice Watermelon” ja “Sour Blue Razz”. Useat myyjät tarjoavat kuljetusta lisämaksua vastaan. Samoissa ryhmissä kaupitellaan myös kannabista ja alkoholia.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) esitti viikonloppuna, että hallitus kieltää alle 18-vuotiailta nikotiinipussien, vapejen ja muiden tupakan vastikkeiden hallussapidon. Grahn-Laasosen mukaan tämä on ainoa keino estää kouluissa lasten ja nuorten keskuudessa leviävä ilmiö.

Hallituksen esitys on myöhässä, ainakin jos kysytään nuorilta itseltään. Pääkaupunkiseudulla asuva 15-vuotias Mikael on sitä mieltä, että vapejen ostaminen on yksinkertaista, sillä niitä voi hankkia helposti Snapchat- tai Telegram-ryhmistä. Asian arkaluontoisuuden vuoksi Mikael ei esiinny jutussa omalla nimellään.

Mikaelin mukaan hän ei itse vapeta, mutta on kokeillut.

- Paljon näkee, että nuoret käyttää, Mikael kertoo STT:n haastattelussa.

Mikaelin mukaan yleinen hinta yhdelle vapelle on noin 20 euroa. Telegramin selailu vahvistaa tämän. Myyjät muistuttelevat, etteivät huoli kolikoita.

VUODEN 2023 kouluterveyskyselyn mukaan sähkötupakan käyttö on yleistynyt kaikissa nuorten ikäryhmissä, mutta uutena ilmiönä erityisesti tytöillä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erityisasiantuntija Hanna Ollila STT:lle. Kyselyn mukaan sähkötupakat olivat päivittäisessä käytössä perusopetuksessa opiskelevista tytöistä kuudella prosentilla ja ammattiin opiskelevista tytöistä seitsemällä prosentilla.

- Käyttö oli laskussa aiemmin, mutta vuoden 2021 kyselyyn verrattuna tapahtui huomattava nousu, Ollila sanoo.

Laskun syynä Ollila pitää vuodesta 2016 voimassa ollutta melko tiukkaa sääntelyä ja nousun syynä uudentyyppisten, osittain vähemmän säänneltyjen sähkötupakkalaitteiden tuloa markkinoille viime vuosien aikana.

- Nämä uudet laitteet ovat nuorille erittäin houkuttelevia, ja niitä on tullut helposti saataville välittäjien kautta. Niitä on tarjottu nuorille esimerkiksi Snapchatissa jopa suoraan, Ollila sanoo.

Ollilan mukaan on kansainvälinen trendi, että teollisuus kehittää uusia tuotteita, jotka jäävät sääntelyn katvealueille. Näin ne pääsevät monessa maassa markkinoille aluksi melko vapaasti ennen kuin lainsäädäntö päivittyy.

Grahn-Laasosen ehdottama kielto toisi Ollilan mukaan tärkeitä parannuksia. Tupakkalain alle 18-vuotiaiden hallussapitokielto koskee tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, mutta ei esimerkiksi nikotiinittomia vapenesteitä tai nikotiinipusseihin vertautuvia energianuuskia eli tupakanvastikkeita.

– Lain puutteet vaikeuttavat oppilaitosten työtä. Monista uusista tupakan vastikkeista on vaikea sanoa päältäpäin, sisältävätkö ne tupakkaa tai nikotiinia, ja siksi kouluilla on rajallisemmat mahdollisuudet puuttua niihin, Ollila sanoo.

Ollila muistuttaa, että uudentyyppisiä sähkötupakoita välittäjiltä ja verkkokaupoista hankkiessa ei voi tietää, mitä käytön yhteydessä tulee hengittäneeksi. Laitteissa käytetyissä nesteissä on haitallisia aineita, ja niitä syntyy myös, kun nestettä kuumennetaan aerosolimuotoon hengitettäväksi. Ne voivat esimerkiksi vaurioittaa keuhkosoluja. Erityisen haitallisia aineet ovat lapsille ja nuorille, joiden aivojen ja keuhkojen kehittyminen on kesken.

SOSIAALITURVAMINISTERI siis ehdottaa, että vapetus kiellettäisiin alle täysi-ikäisiltä. Mitä mieltä Mikael on tästä?

- Se kuulostaa käytännössä ihan hyvältä. En ole vastaan, Mikael sanoo.

Mikael on saanut koulussa tietoa vapetuksen haitoista. Luokissa on pidetty videopalavereita, joissa on puhuttu sähkötupakan haittavaikutuksista. Silti vapetus on kouluissa hänen mukaansa iso ongelma. Vapetusta tapahtuu erityisesti koulun vessassa.

- Meillä on vessavalvontaa. Opettaja seisoo ulkopuolella, Mikael kertoo.

STT:n saamien tietojen mukaan joissakin kouluissa vessaan lähteminen oppituntien aikana on kielletty kokonaan sähkötupakoinnin vuoksi.

SÄHKÖTUPAKAN myynti-ilmoitukset ovat Telegramissa värikkäitä. Suosittu kuvitus näyttää olevan niin sanottu bored ape eli kyllästynyt apina. Hahmo on tuttu NFT-muodossa myydystä taiteesta eli taiteesta, jota myydään vain digitaalisina kuvina.

Ollila toteaa, että sähkötupakoista on tehty nuorille ja uusille käyttäjille erittäin houkuttelevan näköisiä. Hänen mukaansa myös kaveripiirin, esikuvien ja markkinoinnin merkitys on suuri sähkötupakoinnin aloittamisessa.

Mikaelin mukaan hänen kaveripiirissään ei juuri vapeteta, mutta hän allekirjoittaa sen, että vapejen värikäs ulkonäkö voi houkutella kokeilemaan niitä tavallisen tupakan sijaan.

- Vapeissa on pienempi kynnys kokeilla ja turvallisemman näköinen ulkonäkö, Mikael sanoo.

THL toivoo tupakan vastikkeiden alaikäisiltä kieltämisen lisäksi, että nikotiinia sisältävien tuotteiden ikäraja nostettaisiin 20 vuoteen. Lisäksi THL:n mukaan nikotiinipussien houkuttelevuutta uusille käyttäjille pitäisi vähentää.

- Moni taho meidän lisäksemme on tuonut esiin muutostarpeita erityisesti nikotiinimäärässä ja makuainesääntelyssä, Ollila sanoo.

