Tuppurainen Euroopan yhtenäisyydestä Ylellä: ”Putinille tämä on ollut varmasti epämiellyttävin seuraus hänen toimistaan”

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan Euroopan poliittisen yhteisön ensimmäinen kokous lähetti vahvan viestin Euroopan yhtenäisyydestä Ukrainan tukijana. Tuppurainen kertoi torstaisen kokouksen annista Ylen Ykkösaamussa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ministerin mukaan yhtenäisyydestä kertoo se, että torstaina Prahassa järjestettyyn, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin koolle kutsumaan Euroopan poliittisen yhteisön ensimmäiseen kokoukseen osallistuivat kaikki sinne kutsutut maat.

– Minusta se oli tärkeä viesti myös (Venäjän presidentti Vladimir) Putinille, että paikalta puuttuivat vain Valko-Venäjä ja Venäjä, Tuppurainen sanoi.

– Huomattavaa on, että mukana oli myös Britannian pääministeri Liz Truss. He ovat näyttävästi lähteneet EU:sta brexitin myötä, mutta tähän pöytään hekin halusivat tulla. Kukaan ei halunnut jäädä pois. Se on tärkeä, vahva viesti, hän sanoi.

Tuppuraisen mukaan Suomen Nato-hakemus sai myös Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa huomiota ja tukea.

EUROOPAN YHTENÄISYYDEN vahvistaminen oli yksi kokouksen tärkeistä päämääristä. Huolta on herättänyt se, että Venäjä pyrkii horjuttamaan Euroopan yhtenäisyyttä energiapolitiikalla.

– Pitää nähdä metsä puilta. Loppujen lopuksi EU on viime kevään, kuluneen kesän ja syksynkin aikana osoittanut aivan ennennäkemätöntä yhtenäisyyttä. Paljon suurempaa yhtenäisyyttä kuin me EU:n kannattajat pelkäämme ja paljon suurempaa yhtenäisyyttä kuin EU:n vastustajat toivovat. Varsinkin Putinille tämä on ollut varmasti yksi kaikkein epämiellyttävin seuraus hänen toimistaan, Tuppurainen topuutteli huolta.

Pakotteista sopiminen on vaatinut yksimielisyyttä, eivätkä ne ole olleet ministerin mukaan läpihuutojuttu. Tuppurainen huomautti, että EU:n jäsenmailla on hyvin erilaiset energiapolitiikan paletit. Suomi ei ole riippuvainen venäläisestä maakaasusta, mutta Unkarissa, Itävallassa tai Saksassa tilanne on toinen.

– Tavoite on kaikilla kirkas. Haluamme tukea Ukrainaa ja vahingoittaa Venäjää, Putinin sotataloutta, hän sanoi.

Tässä me olemme tiukkoja.

Energiakriisiin etsitään kansallisia ratkaisuja ja esimerkiksi Saksa on kertonut 200 miljardin euron tukipaketista yrityksille ja kansalaisille. Paketista on herännyt kysymyksiä siitä, voisiko se vääristää kilpailua markkinoilla. Tuppuraisen mukaan tukipakettia on ”ennenaikaista tuomita ja ennenaikaista allekirjoittaa”.

– Komission tehtävä on valvoa sisämarkkinasääntöjä ja tässä Suomi on haukka. Haluamme, että erilaisilla yritystuilla ei vääristetä kilpailua. Suomelta yksinkertaisesti loppuvat rahat, jos valtiot lähtevät kilpailemaan sillä, kuka pumppaa eniten omiin yhtiöihinsä. Tässä me olemme tiukkoja, hän sanoi.

– Meillä ei ole vielä tiedossa, mihin Saksa aikoo tämän 200 miljardia käyttää. Jos se käyttää sitä sosiaaliturvaan tukeakseen omia kotitalouksiaan tai joihinkin investointeihin, joilla se pyrkii irti riippuvuudesta venäläisestä maakaasusta, niin varmasti voidaan löytää valtiontukisäännöistä peruste tämäntyyppisille toimille, hän totesi.

MINISTERI TUPPURAINEN kertoi Ykkösaamussa myös omistajaohjauspolitiikan uudistamisesta. Uudistukseen kuuluu Tytti Tuppuraisen mukaan se, että valtio-omistaja näkyy ja kuuluu kaikkien yhtiöiden hallituksissa.

– Valtio-omistajalla on oma edustajansa tämän hallituskauden jälkeen kaikissa yhtiöissä, joissa valtiolla on omistusta. Tämä on tärkeää periaate ja se omalta osaltaan huolehtii siitä, että kun yhtiön strategisia päätöksiä tekevässä elimessä eli hallituksessa isoja ratkaisuja ollaan harkitsemassa, niin siellä on mukana taho, joka tuntee valtio-omistajan tahtotilan, hän sanoi.