Tuppurainen: Hyvä että pääministeri lämpeni sote-yhteistyölle

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen pitää hyvänä asiana, jos pääministeri Petteri Orpo (kok) aikoo vihdoinkin kokeilla soteongelmien ratkaisemiseen parlamentaarista yhteistyötä.

Orpo mainitsi uudenvuodenpuheessaan, että soten valuvikoja pitää alkaa korjata eduskunnassa yhteisvoimin. Tuppuraisen mukaan tämä on ollut pitkään myös demarien toive.

– Syksyllä oppositio vaati SDP:n johdolla, että sote-järjestelmää parannetaan kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisen työryhmän kautta. Nyt pääministeri Orpo on vastannut opposition ehdotukseen myöntävästi, Tuppurainen sanoo tiedotteessaan.

Orpolla ei vielä ollut tarjota konkreettisia toteutusmalleja siitä, miten ja millä aikataululla sotesavottaa yhdessä hoidettaisiin.

HYVINVOINTIALUEIDEN rahavaikeuksiin ei löydy kestävää ratkaisua ennen kuin julkinen talous vahvistuu kunnolla, ja se vaatii Tuppuraisen mielestä nopeampaa työllisyyden paranemista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV arvioi joulun alla, että hallituksen tähänastiset työllisyystoimet ovat voineet hidastaa talouskasvun käynnistymistä.

– Toivotan koko hallitukselle viisautta tehdä ensi vuonna sellaisia päätöksiä, jotka todellisuudessa lisäävät kasvua ja parantavat Suomen työllisyyttä, Tuppurainen toivoo.

Mahdolliset talouden uudet sopeutustoimet pitää hänen mukaansa tehdä suomalaisten luottamusta lisäten, ei saksimisella.

– Lisäleikkausten sijaan olisi peruttava vaikutuksiltaan heikko yhteisöveron alennus. Sillä Suomea ja suomalaisia vartenhan taloutta laitetaan kuntoon, ei EU:ta, kuten valtiovarainministeri on oikein todennut, Tuppurainen sanoo tiedotteessa.