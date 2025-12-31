Orpo: ”Monella on ensi vuodelle yksi toive yli muiden”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) nostaa uudenvuoden tervehdyksessään esiin julkisen talouden vakavan tilanteen. Hän sanoo, että jos EU suosittaa Suomelle uusia säästöjä vielä tällä vaalikaudella, niitä tehdään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Käymme vielä kerran läpi, mitä on tehtävissä kasvun edistämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi, hän sanoo.

Komissio antoi aiemmin joulukuussa suosituksensa liiallisen alijäämän korjaamiseksi. EU:n neuvosto hyväksyy sen tammikuun loppupuolella ja päättää liiallisen alijäämän menettelyn käynnistämisestä.

Orpo sekä myös valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ovat sanoneet aiemmin, että hallitus tekee tarvittavat lisäsäästöt vielä tällä vaalikaudella, jos EU niitä vaatii alijäämämenettelyssä.

Joulun alla valtiovarainministeriö julkaisi arvionsa siitä, mitä käytännössä merkitsee joutuminen liiallisen alijäämän menettelyyn. Arvion mukaan Suomi voi joutua tekemään tällä vaalikaudella eli vuonna 2027 jopa 1,4 miljardin euron edestä uusia sopeutustoimia. Päätökset pitäisi tehdä vuonna 2026.

On kuitenkin edelleen mahdollista, ettei komissio vaadi Suomelta näin suuria lisäsäästöjä.

Suomen julkisen talouden alijäämä on suurempi kuin EU:n sallima enintään kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkinen velka ylittää myös reilusti EU:n sallimat 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

- Taloutemme ei kasva, ja samaan aikaan väestön ikääntyminen, puolustuksen vahvistaminen sekä kasvavat korkomenot lisäävät julkisia menoja. Nämä haasteet ovat suuria myös ensi vuonna ja siitä vuosia eteenpäin, Orpo sanoo tervehdyksessään.

PÄÄMINISTERI sanoo, että monella on alkavalle vuodelle yksi toive yli muiden. Se on tulitauko ja kestävä rauha Ukrainaan.

Venäjä ei kuitenkaan Orpon mukaan ole valitettavasti antanut minkäänlaisia merkkejä siitä, että sillä olisi tahtoa rauhaan, vaikka Ukrainan mahdollisen rauhan ehdoista on viime viikkoina keskusteltu tiiviisti.

- (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin uho on vain voimistunut.

Eikä tilanteen vakavuus väisty, vaikka Ukrainaan saataisiin tulitauko ja rauha.

- Venäjä on uhka koko Euroopalle tänään, huomenna ja pitkälle tulevaisuuteen. Olen sanonut tämän useasti ja haluan sanoa sen myös nyt: me emme pelkää Venäjää. Me olemme varautuneita.

ORPO korostaa, ettei tunnelma uuden vuoden edessä ole kuitenkaan toivoton, vaikka se vakava onkin. Hän luottaa esimerkiksi siihen, että edellytykset talouskasvulle ovat valmiina. Kasvu lähtee Orpon mukaan liikkeelle, kun epävarmuus hellittää.

- Yritysten taseet ovat kunnossa. Suomalaisten ostovoima on parantanut, ja kasvussa ovat myös suomalaisten sijoitukset ja säästöt. Työn verotuksen keventäminen vahvistaa palkansaajien ostovoimaa myös ensi vuonna.

Hänestä on myös kaikki syyt odottaa, että hyviä investointiuutisia saadaan myös tulevana vuonna.

- Kulunut vuosi toi useita hyviä uutisia: jäänmurtajakaupat Yhdysvaltojen kanssa, pitkän sopimuksen risteilyalusten rakentamisesta, miljarditilaukset Patrialle, datakeskusinvestointeja ja kukoistavia startupeja.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on yhä Orpon mukaan hyvinvointialueiden kesken isoja rakenteellisia ja rahoituksellisia ongelmia.

– Niitä on ryhdyttävä yhdessä parlamentaarisesti pohtimaan tulevaa vaalikautta varten, Orpo lupaa.