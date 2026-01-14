Tuppurainen: ”Osa tapauksista on varsin vakavia” – Keskusteli Merisen kanssa avustajien kokemuksista

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo, että eduskunta-avustajiin kohdistuvan epäasiallisen käytöksen ilmiö eduskunnassa on todellinen, vakava eikä katso puoluekantaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Ilmiö koske vain sosialidemokraattista tai yhtä tai kahta eduskuntaryhmää, vaan laajemminkin eduskuntaa, Tuppurainen kertoo STT:lle.

Tuppurainen päätyi tähän johtopäätökseen keskusteltuaan tiistaina illalla puhelimessa SDP:n kansanedustajan Ville Merisen kanssa. Osa tapauksista on vakavia.

- Olen siinä käsityksessä, että on myös varsin vakavia tapauksia. Ja erityisesti tällaisissa tapauksissa, jotka saattavat olla jopa poliisiasioita, asiasta pitäisi olla enemmän tietoa, ja ne pitäisi kyetä yksilöimään.

Hän kannustaa kaikkia häirintää kokeneita tuomaan tapauksia esiin virallisia kanavia pitkin ja tekemään häirintäilmoituksia.

Merinen on tuonut Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa esiin, että hänelle on kerrottu kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.

STT ei ole keskiviikkona tavoittanut Meristä kommentoimaan asiaa. Lisää aiheesta Eduskunnan avustajien häirinnästä kertonut Ville Merinen kommentoi: ”Ilmiö on olemassa”

TUPPURAISEN ja Merisen käymissä keskusteluissa ei tullut tapauksia esille yksityiskohtaisesti. Koska tapauksia ei ole tiedossa, SDP:n eduskuntaryhmä ei aio kutsua koolle ylimääräistä eduskuntaryhmän kokousta keskustelemaan avustajien kohtaamasta häirinnästä.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajisto päätti asiasta keskiviikkona.

- Olemme keskustelleet ja todenneet, että eduskuntaryhmän kokous ei ole oikea tapa käsitellä tätä kysymystä niin kauan, kun asia on näin epämääräisellä tasolla. Ja sittenkin, jos on kysymys yksittäisestä häirintätapauksesta, ne tulisi käsitellä ryhmän työsuojeluorganisaatiossa, ei poliittisella tasolla.

Tuppurainen sanoo, että Meriselle on kerrottu myös tapauksista, jotka koskettavat sosiaalidemokraattista eduskuntaryhmää.

EDUSKUNNAN vs. pääsihteerin Mikael Koillisen mukaan eduskunnan kanslian tekemät kyselytutkimukset eivät tue ajatusta, että eduskunta-avustajien huono kohtelu olisi kovin systemaattista, säännönmukaista tai laajaa. Niissä trendi on ollut laskeva.

- Toki on tietysti niin, että meillä on eduskunnassa nollatoleranssi tuollaiselle käytökselle, että yksikin tapaus on liikaa, Koillinen sanoo STT:lle.

Merinen puhui avustajien häirinnästä alun perin Ylen Vallan algoritmi -dokumenttisarjassa, joka on julkaistu Yle Areenassa maanantaina. Merinen sanoo, että häntä on lähestytty asiasta terapeuttitaustansa vuoksi. ”Terapeuttivillenä” somessa tunnettu Merinen on psykoterapeutti.

- Kun olen tällainen terapiaihminen, niin minua on lähestytty aika monesti tästä aiheesta, Merinen kertoo dokumentissa.

MERINEN sanoo, että kyseessä on todella vaikea aihe.

- Sulla on sellainen asetelma, että sinä olet täysin suojattu. Jos se sun vähän niin kuin ”työntekijä” ei miellytä tai näin, niin voit vaan sanoa, että vaihdetaan se.

Toimittaja luettelee fyysisen, seksuaalisen ja henkisen väkivallan, kiusaamisen, ahdistelun ja häirinnän.

- Juuri näin, sanoit ne ääneen, Merinen sanoo sen jälkeen.

Merinen sanoi keskiviikkona Instagramissa seisovansa sataprosenttisesti sanojensa takana. Hänen mukaansa kyseessä ei ole yhden tai kahden puolueen ongelma.

Kansanedustajien avustajat avustavat heitä esimerkiksi tietojen hankinnassa, yhteydenpidossa kansalaisiin ja mediasuhteissa. Kansanedustajat valitsevat avustajansa itse.

Teksti: STT/Emmi Tilvis, Tuomas Savonen