Tuppurainen: ”Suomen on viipymättä tunnustettava Palestiinan valtio”

Hän viittaa kannanotossaan Ranskan tuoreeseen ilmoitukseen.

– Suomi jää kyseenalaisesti historian väärälle puolelle, mikäli se ei tunnusta Palestiinan valtiota viimeistään siinä vaiheessa, kun Ranska on aikeissa tehdä se virallisesti syksyn YK-viikolla.

Orpon hallitus ei ole kuitenkaan ilmaissut olevansa asiassa liikkeellä.

– Mikäli Suomen hallitus on kyvytön päätöksentekoon, on asia tuotava selontekona eduskunnan käsittelyyn, kuten SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on jo keväällä esittänyt. Eduskunta voi tehdä asiassa tarvittavan linjauksen, Tuppurainen sanoo.