Tuppurainen harkitsee oikeustoimia – Lindtman puolustaa ryhmänjohtajaa: ”Täysi tuki”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo pitävänsä STT:n tämänpäiväistä uutista loukkaavana. Hänen mukaansa juttu pitää sisällään virheitä. Rane Aunimo Demokraatti

Hän sanoo, etteivät jutun väitteet hänen toiminnastaan pidä paikkaansa.

Myös puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo pitävänsä väitteitä kohtuuttomina.

– En ole kertaakaan nähnyt Tytin huutavan tai nolaavan tai nöyryyttävän ihmisiä, hän kommentoi väitteitä ryhmän kokouksista keskiviikkona medialle.

Lindtman sanoo, että Tuppuraisella on hänen täysi tukensa. Hän kysyi, onko STT valmis todistamaan väitteensä.

Tuppurainen sanoo olevansa edelleen käytettävissä ryhmänjohtajaksi, kun eduskunta palaa istuntotauolta ensi viikolla.

Tuppurainen sanoi pitävänsä väitteitä hänen toiminnastaan niin vakavina, ettei hän voi sulkea pois edes oikeustoimia asiassa.

STT:N LÄHTEIDEN mukaan Tuppurainen on käyttäytynyt eduskunnassa toistuvasti epäasiallisesti. Asia ilmeni STT:n eduskunta-avustajille tekemästä kyselystä sekä demaritoimijoiden haastatteluista.

- Tuppurainen nöyryyttää SDP:n eduskuntaryhmän kokouksissa sekä avustajia että kansanedustajia. Hän nolaa ihmisiä julkisesti, yhdessä STT:n saamassa nimettömässä kyselyvastauksessa sanotaan.

Tuppuraisen kerrotaan lisäksi huutavan avustajilleen ja saavan heidät joskus itkemään.

Tuppurainen kiisti jo aiemmin väitteen julkisesta nöyryyttämisestä STT:lle. Hän ei suostunut STT:n haastatteluun aiheesta, vaan kommentoi kysymyksiä kirjallisesti. Hän sanoi pitävänsä väitettä julkisesta nöyryyttämisestä ”mielettömänä”.

- En tietenkään väitä toimineeni täydellisesti ja toivon, että mikäli omaan käytökseeni liittyen työntekijöillä on huomautettavaa, niistä tultaisiin minulle matalalla kynnyksellä sanomaan, hän sanoi STT:lle lähettämässään viestissä.

USEAT SDP:n kansanedustajat ovat tänään puolustaneet Tuppuraista.

– En voi hyväksyä tälläistä mustamaalausta. Kun on itse istunut kyseisissä kokouksissa, en tunnista mitään epäasiallista käytöstä, puhumattakaan syytöksistä, joissa väitetään puheenjohtajan nöyryyttäneen avustajia, Eveliina Heinäluoma kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Samaa todistaa omassa päivityksessään edustajakonkari, varapuhemies Tarja Filatov.