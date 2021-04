Tuppurainen vaati Stora Ensolta nyt uudistumista: ”Siellä on paljon mahdollisuuksia”

Stora Enso ilmoitti eilen, että se aikoo sulkea paperitehtaat niin Suomessa kuin Ruotsissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kvarnsvedenin tehdas Ruotsissa ja Kemin Veitsiluodon tehdas menevät kiinni.

Valtio on Solidiumin kautta Stora Enson yksi merkittävä omistaja. Osakeomistus on vähän yli 10 prosenttia ja äänivallasta valtiolla on reilut 27%.

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) totesi medialle Säätytalon edustalla ennen puoliväliriihen alkamista, että valtio on kuitenkin vain yksi omistaja ja kyseessä on pörssiin listattu yhtiö. Omistajaohjauksessa toimitaan vain yhden osakkeenomistajan näkökulmasta.

Tuppurainen kuitenkin muistutti, että valtion sijoitusyhtiön Solidiumin yhtiöillä, kuten Stora Ensolla, on merkittävä kansallinen intressi.

– Eli emme me vain katseella seuraa, mitä yhtiö tekee, vaan me käymme keskustelua.

Tuppurainen sanoi raskaan päätöksen yhteydessä käyneensä keskustelua niin Stora Enson hallituksen puheenjohtajan kanssa, ruotsalaisen pääomistajan sekä Suomen maajohtajan kanssa.

Tuppurainen välittämä viesti tehtaat lakkauttavalle yhtiölle on ollut, että yhtiön on nyt keskityttävä uudistumiseen ja kannettava yritysvastuuta.

Stora Enson pitää Tuppuraisen mukaan huolehtia siitä, miten tehdaspaikkakuntien niin Ruotsissa kuin Suomessa mahdollinen muutos uuteen tuotantoon selvitetään ja käydään läpi.

– Tämä on tärkeä kysymys myös Stora Ensolle, jonka pitää panostaa tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin, koska metsäalalla sinänsä on tulevaisuutta niin Suomessa kuin maailmallakin. Kysyntää on erilaisille puupohjaisille uusille innovaatioille. Tähän niin me Suomen omistajan näkökulmasta kuin myös ruotsalainen pääomistaja haluaa panostaa, Tuppurainen painotti.

Ministeri totesi, että osakeyhtiölaki ja hyvä hallintotapa sitoo valtiota ja että tehtaiden sulkemisista vastaa yhtiön johto ja hallitus.

– Tässä tämä työnjako täytyykin pitää selvänä. Tässä eivät voi mennä puurot ja vellit sekaisin.

– Meidän talousjärjestelmässämme yhtiöt tekevät ne operatiiviset ratkaisut, jotka heille kuuluvat, mutta me olemme antaneet omistajaohjausta sitten vastuullisuuden korostamiseen. Olen pistänyt merkille, että työ- ja elinkeinoministeri onkin jo käynnistänyt toimet, Tuppurainen sanoi.

Tuppurainen ei usko, että Stora Enso olisi tehnyt kevyin perustein päätöksensä. Hän sanoo, että myös yhtiöt ovat olleet markkinareaktioiden armoilla.

– Tässä taustalla on paperiliikennetoiminnan osalta pitkään jatkunut paperin kysynnän heikkeneminen, Tuppurainen sanoo.

– Mutta nyt Stora Enson tulee panostaa uudistumiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä sitä kautta uusien puupohjaisten innovaatioiden kehittämiseen ja uuteen kasvuun. Siellä on paljon mahdollisuuksia Stora Enson osalta esimerkiksi rakentamiseen, pakkaukseen ja biomateriaaleihin liittyen, ministeri toistaa.