Tuppurainen: ”Valtio haluaa turvata, että suomalaisille veronmaksajille ei koidu mitään ylimääräisiä kustannuksia”

– Valtio-omistajan lähtökohta neuvotteluihin on se, että energiayhtiö Fortum saksalaisen Uniperin pääomistajana ei tee enää uutta pääomitusta Uniperiin, omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän oli tänään eduskunnan talousvaliokunnan kuultavana.

Tuppurainen sanoo, että Fortum on Suomelle sähköntuotannossa strategisen intressin yhtiö.

Hänen mukaansa valtio haluaa turvata sen, että Fortumin kannattava liiketoiminta jatkuu ja omistaja-arvo säilyy eikä tehtävässä järjestelyssä aiheudu suomalaisille veronmaksajille mitään ylimääräisiä, aiheettomia kustannuksia.

Suomen valtio omistaa enemmistön Fortumista.

Eduskunnan talousvaliokunta on tänään poikkeuksellisesti kokoontunut energiapoliittisen tilanteen takia.

- Edustajat ovat nyt saaneet sisäpiiritietoa, mikä on näiden kahden yhtiön tilanne, mikä on neuvottelutilanne ja mihin ratkaisuun ollaan nyt päätymässä, Tuppurainen sanoi eduskunnassa toimittajille.

Tuppurainen painotti, että neuvottelutilanne on tällä hetkellä herkkä eikä hän ota kantaa siihen, millainen ratkaisu on mahdollisesti syntymässä.

Tuppuraiselta kysyttiin myös, mitä valtion omistajaohjaus on oppinut. Tuppuraisen mukaan on opittu ainakin se, että valtio-omistajalla on nyt edustus yhtiön hallituksessa.

Kun tilanne lähti kiristymään, Tuppurainen kertoo ilmoittaneensa Fortumin hallituksen puheenjohtajalle, että hän tulee kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen koolle nimetäkseen yhtiön hallitukseen myös virkamiesedustajan omistajaohjausosastolta.

- Olemme tiukentaneet omistajaohjauksen otetta Fortumista, Tuppurainen sanoo.

”Päätös kuului yhtiön hallitukselle eikä omistajaohjaukselle.”

Tuppurainen kertoi aiemmin tänään medialle, että omistajaohjausta informoitiin energiayhtiö Fortumin päätöksestä rahoittaa alkuvuonna Uniperiä kahdeksalla miljardilla eurolla.

Tuppuraisen mukaan omistajaohjaus oli tietoinen siitä, että yhtiö valmisteli isoa konsernin sisäistä rahoitusratkaisua tilanteessa, jossa Uniper oli ajautunut vakaviin vaikeuksiin.

- Se oli siinä tilanteessa oikea ratkaisu. Yhtiön hallituksessa ja toimivassa johdossa kannettiin vastuuta omaan konserniin kuuluvan tytäryhtiön vaikeudesta.

Hän painottaa, että kyseessä on kuitenkin ollut konsernin sisäinen järjestely, joten päätös kuului yhtiön hallitukselle eikä omistajaohjaukselle.

Tuppurainen sanoo, että hän olisi teoriassa voinut kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen ja vaatia asiaa päätettäväksi. Hän lisää, että jokainen voi kuitenkin miettiä, miten hyvää päätöksentekoa ja hyvän hallintotavan mukaista se olisi ollut.

Tuppuraiselta kysyttiin myös, pitäisikö pääministeri Sanna Marinin (sd.) keskeyttää kesälomansa Uniperin tukalan tilanteen takia. Tuppuraisen mukaan Marin on ollut yhteydessä Saksan liittokansleriin Olaf Scholziin.

”Jokainen joutuu tekemään kompromisseja.”

OP:n seniorianalyytikko Henri Parkkinen ei ota kantaa siihen millainen ratkaisu olisi paras nykyisessä tilanteessa. Hänen mukaansa sitä voi arvioida vasta sitten, kun ratkaisu on saatu.

- Hyvät ratkaisut loistavat kuitenkin poissaolollaan.

Ratkaisu on saatava kuitenkin kiireellisesti ja siinä on otettava huomioon kaikkien osapuolten näkemykset. Parkkisen arvion mukaan jokainen joutuu tekemään kompromisseja.

- Energiamarkkinoiden kehityksen ennustaminen on myös vaikeaa. Euroopassakin energiamarkkinat ovat osoittaneet viimeksi kuluneen parin vuoden aikana, että paljon tapahtuu odottamattomia asioita. Se on myös todennäköisesti yksi huomioon otettavista asioista, kun asianosaiset miettivät ratkaisuehdotusta.

Uutista päivitetty, lisätty analyytikon arvio