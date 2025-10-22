Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

22.10.2025 06:03 ・ Päivitetty: 22.10.2025 07:38

Turisteja tungokseen asti: matkailuala uskoo ennätystalveen

Neljäsosa Suomeen tulevista talvituristeista tyytyy Helsingin vähälumisiin riemuihin.

Matkailuala odottaa alkavasta talvesta kaivattua menestystä Suomen turismille. Alan laskelmien mukaan ulkomaalaisten matkailijoiden määrä voi nousta 1,3 miljoonaan ja heidän rahankäyttönsä 1,3 miljardiin euroon.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Talviturismin hyvät näkymät käyvät ilmi Business Finlandin ajankohtaiskatsauksesta.

Suomen saapuvat talvituristit viihtyvät erityisesti Lapissa ja Helsingissä. Lapin ja Kuusamon osuus ulkomaanvieraista on liki kaksi kolmasosaa, kun taas pääkaupunkiseudun osuus on runsas neljäsosa.

Muiden alueiden osuus jää varsin pieneksi, runsaaseen kymmenekseen.

SUOMI MENESTYY matkailualan mukaan erinomaisesti pohjoismaisessa kilpailussa.

Osasyy tähän on se, että talvimatkailun profiili meillä poikkeaa muista Pohjoismaista: olemme muita enemmän keskittyneet houkuttelemaan turisteja etenkin Aasiasta.

Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on selvä ykkönen Ranskasta, Britanniasta, Kiinasta ja Sveitsistä saapuvassa turismissa.

Silti viisi suurinta läntistä lähtömarkkinamaata tuovat lähes puolet kaikista ulkomaisista yöpymisistä Suomessa. Nämä ovat Britannia, Ranska, Saksa, Hollanti ja Yhdysvallat.

Suomeen ennakoidaan saapuvan joulu-helmikuussa yhteensä liki 500  000 kansainvälistä matkailijaa. Määrässä on liki kymmeneksen kasvu edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Uutista korjattu klo 10.38: saapuvaksi ennakoidaan 500 000 kansainvälistä matkailijaa, ei kansainvälistä lentoa.

