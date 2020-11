Turkmenistanin johtaja pystytti kultaisen patsaan koiralleen – symboloi voittoa ja saavutusta

Kultainen, valtavan suuri koirapatsas symboloi Berdimuhamedowin mukaan voittoa ja saavutusta.

Koirapatsas ei ole Berdimuhamedowin ensimmäinen kansainvälistä huomiota saanut patsashanke. Vuonna 2015 Turkmenistanin johtaja pystytti itselleen lehtikullalla päällystetyn pronssipatsaan.

Berdimuhamedowin koira on rodultaan alabai, Keski-Aasian alueelta kotoisin olevan suurikokoinen laumanvartijarotu, jota kutsutaan Suomessa keskiaasiankoiraksi.

Meanwhile, Turkmenistan’s president Gurbanguly Berdymukhamedov has just unveiled a gisnt statue of his favorite dog pic.twitter.com/NSlIlXbAoH

— Piotr Zalewski (@p_zalewski) November 12, 2020