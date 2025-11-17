Turulta vihreää valoa ”tunnin junalle” – valtuutettu Orpo ylisti hanketta

Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yksimielisesti Länsiradan osakassopimuksen ja siihen liittyvän rahoitussitoumuksen ratahankkeen rakentamisvaiheen käynnistämiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri, Turun kaupunginvaltuutettu Petteri Orpo (kok.) sanoi puheenvuorossaan, että länsirata ei ole vain ”tunnin juna Turkuun”, vaan sen suurin hyötyjä on Uusimaa. Hän kritisoi myös näkemystä, jonka mukaan hallituksen infrastruktuurihankkeet painottuisivat Länsi-Suomeen.

- Jos katsoo hallitusohjelman kokonaisuutta, me käytämme länsiyhteyden kehittämiseen 400 miljoonaa valtion rahoitusta, pääradan kehittämiseen 500-600 miljoonaa valtion rahoitusta ja itäisten yhteyksien kehittämiseen 500 miljoonaa, Orpo sanoi.

Vihreiden puheenjohtaja, Turun kaupunginvaltuutettu Sofia Virta sanoi, että epävarmoina aikoina tarvitaan rohkeutta isojen päätösten tekemiseen.

- Tässä on juuri sellainen päätös, joka katsoo kauas eteenpäin, yhdistää Turkua ja muuta Suomea, ei suinkaan ole alueellinen kysymys, Virta sanoi.

- En voisi enempää tätä hanketta kannattaa, hän summasi puheenvuoronsa.

MAANANTAINA Lohjan kaupunginhallitus totesi, että hankkeen luontohaittojen vähentämiseksi sekä ekologisten yhteyksien turvaamiseksi ja vahvistamiseksi tulee toteuttaa mahdolliset lieventämistoimet.

Sopu vaatii vielä kaikkien osakaskuntien ja valtion hyväksynnät. Jos hanke etenee, länsiradan rakentaminen voisi alkaa vuoden 2027 loppupuolella.

Länsirataa suunnittelee hankeyhtiö Länsirata oy. Ratayhteys kulkisi Helsingistä Espoon, Veikkolan, Vihdin, Lohjan ja Salon kautta Turkuun. Reitin on tarkoitus kulkea sellaisten asuinalueiden kautta, jotka eivät nykyisellään ole matkustajajunalla saavutettavissa, kuten Vihdin ja Lohjan.

Yhteensä Länsirata-hankkeen on arvioitu maksavan kolme miljardia euroa. Ensimmäisen rakentamisvaiheen hintalapuksi on arvioitu noin 1,32 miljardia euroa.