20.1.2026 12:01 ・ Päivitetty: 20.1.2026 12:01

Turun Sanomat löysi uuden päätoimittajan naapurikunnasta

TS / MINNA MÄÄTTÄNEN
Rami Nieminen kertoo viettäneensä lapsuutensa ja nuoruutensa Salossa.

Turun Sanomien uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi on valittu Rami Nieminen. Hän aloittaa tehtävässä helmikuussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Nieminen työskentelee nyt samaan konserniin kuuluvan Salon Seudun Sanomien vastaavana päätoimittajana. Turun Sanomien mukaan hän vastaa jatkossa molemmista lehdistä.

43-vuotias Nieminen on työskennellyt aiemmin Turun Sanomissa muun muassa uutispäällikkönä. Hän siirtyi Salon Seudun Sanomiin noin kolme vuotta sitten.

Turun Sanomien mukaan uusi päätoimittaja aikoo korostaa molemmissa lehdissä paikallisuutta.

- Olen kasvanut Salossa ja toisaalta saanut toimittajanoppini Turussa. Tavoitteenani on auttaa molempia lehtiä menestymään omilla paikallisilla vahvuuksillaan, Nieminen kertoi Turun Sanomille.

Pesti Turun Sanomissa avautui, kun vastaavana päätoimittajana työskennelleen Jussi Orellin kerrottiin siirtyvän tänä keväänä Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittajaksi, sieltä eläköityvän Jouni Kemppaisen seuraajaksi.

