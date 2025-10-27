Työmarkkinat
27.10.2025 11:35 ・ Päivitetty: 27.10.2025 11:35
Turun telakka purki sopimukset ukrainalaisia riistäneiden virolaisyritysten kanssa – ”Väärinkäytöksiä on tapahtunut”
Kaikki voimassa olleet tilaukset ja sopimukset Bongo Marinen ja Hodeksen kanssa on purettu, vahvistaa Meyer Turun viestintäpäällikkö STT:lle.
Turun telakka on purkanut sopimukset kahden ukrainalaistyöntekijöiden riistoon liittyvän virolaisyrityksen kanssa.
- Saimme varmistuksen, että kyseisiin yrityksiin liittyvät väärinkäytösepäilyt ovat aiheellisia, ja sen johdosta purimme kaikki voimassa olleet tilaukset ja sopimukset, viestintäpäällikkö Anna Hakala sanoo STT:lle.
Kyseessä on hänen mukaansa rutiinitoimenpide.
- Osana jatkuvaa toimintaa selvitämme verkostoyritysten väitettyjä väärinkäytöksiä.
Päätös koskee kahta yhtiötä. Hakala ei tässä vaiheessa kommentoi, onko myös muiden yhtiöiden toimintaa syytä rajoittaa.
- Me teemme jatkuvasti tätä selvitystyötä ja tarkistusta, mutta tällä hetkellä on kyse näistä kahdesta yrityksestä.
Lisää aiheesta
STT uutisoi syyskuussa ukrainalaistyöntekijöiden kohtelusta Turun telakalla toimivissa alihankintayhtiöissä. Jutussa haastatellut ukrainalaiset kertoivat tehneensä ylipitkiä työpäiviä ja -viikkoja.
STT:n selvityksen mukaan töitä oli työsopimuksista poiketen viikonloppuisin, öisin ja yli kahdeksan tunnin vuoroissa, mutta mitään lisiä ei palkkalaskelmien mukaan kuitenkaan maksettu.
Teollisuusliiton mukaan kahdelta työntekijältä saamatta jääneet lisät lasketaan kymmenissä tuhansissa euroissa. Samanlaisissa oloissa työskenteli liiton tietojen mukaan ainakin kymmeniä ukrainalaisia.
VIROLAISYRITYKSET liittyvät monimutkaisten omistuskuvioiden kautta useisiin muihin Suomessa toimineisiin yrityksiin.
STT uutisoi aiemmin, että samojen vastuuhenkilöiden alihankintayhtiöt ovat toimineet myös Rauman telakalla ja useilla rakennustyömailla eri puolilla Suomea.
Helsingin Sanomat uutisoi lokakuun alussa 18:aa ukrainalaista koskevasta riistoepäilystä Turun telakalla. Lehden mukaan heiltä epäillään viedyn jopa 140 000 euron edestä palkkoja ja korvauksia. Yksi työntekijä on HS:n mukaan tehnyt vuosina 2022-2023 töitä palkatta yhteensä seitsemän viikon ajan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Kolumnit
16.10.2025 04:45
Työelämän hyväksikäyttö on kansallinen häpeä
Talous
13.10.2025 07:15
Meyer Turun toimitusjohtaja Talouselämälle: Telakalta pitää sulkea pois ulkomaista työvoimaa riistävät alihankkijat
Politiikka
3.10.2025 11:11
Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä kohu – perussuomalaisten mukaan kokoomus tyrmäsi ehdotukset kiristää säännöksiä