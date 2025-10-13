Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

13.10.2025 07:15 ・ Päivitetty: 13.10.2025 07:34

Meyer Turun toimitusjohtaja Talouselämälle: Telakalta pitää sulkea pois ulkomaista työvoimaa riistävät alihankkijat

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Meyer Turun toimitusjohtaja Casimir Lindholm tiedotustilaisuudessa syyskuussa.

Meyer Turku -telakan toimitusjohtaja Casimir Lindholm lupaa Talouselämän haastattelussa, että telakka tehostaa toimintaansa alihankintaketjussa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lindholm myöntää, että telakalla on toiminnassa parannettavaa. Hän sanoo, että telakalta pitää sulkea kokonaan pois alihankkijat, jotka käyttävät järjestelmää hyväkseen.

-  Tiedän sen, millä tavalla toimitaan nyt ja tästä eteenpäin, Lindholm sanoo.

Aiemmin rakennusyhtiö Lemminkäistä johtanut Lindholm arvioi, että rakennusalalla on päästy pidemmälle harmaan talouden torjunnassa. Haasteena on ollut, ettei telakalla ole ollut läpinäkyvyyttä koko alihankintaketjuun, hän sanoo.

STT kertoi aiemmin Turun telakalla ilmenneistä väärinkäytöksistä. Alihankkijoilla työskennelleiden ukrainalaisten työehtoja on poljettu muun muassa teettämällä ylipitkiä työpäiviä ja jättämällä lisiä maksamatta. Ukrainalaisia on kohdeltu niin sanottuina kevytyrittäjinä.

Lindholmin mukaan osa julkisuuteen tulleista tapauksista oli ollut jo telakalla tutkinnan alla ennen kuin niistä uutisoitiin. Myös muut kuin telakan palkkalistoilla olevat henkilöt voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä telakan ilmoituskanavan kautta.

Uutista täydennetty klo 10.34.

Lisää aiheesta

Ukrainalaiset tekivät jopa 14 tunnin työpäiviä Turun telakalla yhtiöissä, joihin he eivät koskaan olleet hakeneet töihin – Jäljet johtavat Viroon
Teollisuusliitto: Meyer Turun on puututtava työvoiman hyväksikäyttöön – ”Suomalaisristeilijöitä rakennetaan hämärissä oloissa”
Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä kohu – perussuomalaisten mukaan kokoomus tyrmäsi ehdotukset kiristää säännöksiä

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

27.9.2025 06:57

Ukrainalaiset tekivät jopa 14 tunnin työpäiviä Turun telakalla yhtiöissä, joihin he eivät koskaan olleet hakeneet töihin – Jäljet johtavat Viroon

Työmarkkinat

27.9.2025 08:27

Teollisuusliitto: Meyer Turun on puututtava työvoiman hyväksikäyttöön – ”Suomalaisristeilijöitä rakennetaan hämärissä oloissa”

Politiikka

3.10.2025 11:11

Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä kohu – perussuomalaisten mukaan kokoomus tyrmäsi ehdotukset kiristää säännöksiä

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Marja Luumi

Politiikka
13.10.2025
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen Demokraatille: Rauhansuunnitelman kohdista noin puolet vielä ”hyvin auki”
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
13.10.2025
”Hukutetaan vaikeat asiat prosesseihin” – Kirja paljastaa, kuka keksi Orpon hallituksen rasismin vastaisen tiedonannon
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
10.10.2025
Teatteriarvio: Aleksin tarina saa näyttämöllä ”onnensoturi” -käsitteen tuntumaan julman ironiselta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU