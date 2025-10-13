Talous
Meyer Turun toimitusjohtaja Talouselämälle: Telakalta pitää sulkea pois ulkomaista työvoimaa riistävät alihankkijat
Meyer Turku -telakan toimitusjohtaja Casimir Lindholm lupaa Talouselämän haastattelussa, että telakka tehostaa toimintaansa alihankintaketjussa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi.
Lindholm myöntää, että telakalla on toiminnassa parannettavaa. Hän sanoo, että telakalta pitää sulkea kokonaan pois alihankkijat, jotka käyttävät järjestelmää hyväkseen.
- Tiedän sen, millä tavalla toimitaan nyt ja tästä eteenpäin, Lindholm sanoo.
Aiemmin rakennusyhtiö Lemminkäistä johtanut Lindholm arvioi, että rakennusalalla on päästy pidemmälle harmaan talouden torjunnassa. Haasteena on ollut, ettei telakalla ole ollut läpinäkyvyyttä koko alihankintaketjuun, hän sanoo.
STT kertoi aiemmin Turun telakalla ilmenneistä väärinkäytöksistä. Alihankkijoilla työskennelleiden ukrainalaisten työehtoja on poljettu muun muassa teettämällä ylipitkiä työpäiviä ja jättämällä lisiä maksamatta. Ukrainalaisia on kohdeltu niin sanottuina kevytyrittäjinä.
Lindholmin mukaan osa julkisuuteen tulleista tapauksista oli ollut jo telakalla tutkinnan alla ennen kuin niistä uutisoitiin. Myös muut kuin telakan palkkalistoilla olevat henkilöt voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä telakan ilmoituskanavan kautta.
