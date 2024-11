Turun Vasemmistoliitossa kuohuu – 11 kuntavaaliehdokasta jätti vaalilistan

“Turun vasemmistoliiton 10-jäseninen kunnallistoimikunta on päättänyt, että se ei ota kuntavaalien 2025 ehdokaslistalle puolueen kahta pitkäaikaista kaupunginvaltuutettua ja kansanedustajaa. Toimikunta on tehnyt päätökset yhdistyksen (Turun Vasemmistoliitto ry) sääntöjen vastaisesti: yleisen kokouksen ohi ja jäsenäänestystä järjestämättä”, kirjeessä nähdään.

Taustalla vetäytymiselle on se, että Elina Sandelin ja Johannes Yrttiaho eivät ole listalla. Turun vasemmistoliiton valtuustoryhmä erotti Yrttiahon ja Sandelinin jäsenyydestään keväällä 2022. Yrttiaho on kansanedustaja.

Tuolloin erottamisen syiksi mainittiin kokonaisvaltainen ryhmän luottamuksen menetys, epäasiallinen käytös valtuustoryhmätovereita kohtaan ja yhteisesti sovittujen toimintatapojen noudattamatta jättäminen.

“Julkisuuteen on esitetty täysin paikkaansapitämättömiä väitteitä näiden valtuutettujen toiminnasta. Heitä on syytetty useaan otteeseen julkisesti mm. epäasiallisesta käytöksestä kertaakaan perustelematta väitteitä”, 11 vetäytyvän ehdokkaan kirjeessä katsotaan. He sanovat, että “syrjinnän syyt ovat poliittiset”.