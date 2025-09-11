Turvallisuusneuvosto hätäkokoukseen Puolan droonihyökkäyksen vuoksi

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu huomenna hätäkokoukseen Puolan ilmatilaan eilen kohdistuneen droonihyökkäyksen vuoksi, kertoo neuvoston puheenjohtajana toimiva Etelä-Korea. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokous järjestetään myöhään perjantaina Suomen aikaa. Diplomaattilähteiden mukaan ainakin Britannia, Ranska ja Slovenia ovat tukeneet hätäkokouksen järjestämistä.

Puolan ulkoministeriö kertoi aiemmin tänään, että maa pyysi turvallisuusneuvostoa koolle hätäkokoukseen.

- YK:n turvallisneuvoston hätäkokous liittyen Venäjän tekemään Puolan ilmatilan loukkaukseen on kutsuttu koolle Puolan pyynnöstä, ulkoministeriö kertoi viestipalvelu X:ssä.

Puola kertoi niin ikään rajoittavansa ilmaliikennettä maan itäosassa. Kaikki siviililiikenne muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta on kiellettyä Puolan ja Ukrainan sekä Puolan ja Valko-Venäjän raja-alueella joulukuun 9. päivään saakka, kertoi maan lennonjohtoviranomainen PAZP.

PUOLAN ulkoministeri Radoslaw Sikorski sanoi myöhään eilen, että Puolan ilmatilaa keskiviikon vastaisena yönä loukanneet venäläisdroonit kohdistettiin maahan tahallaan.

Ulkoministeri Sikorski sanoi videoviestissään, että droonit eivät arvion mukaan harhautuneet Puolan ilmatilaan vahingossa. Hänen mukaansa niin Puolan kuin muidenkin Nato-maiden ilmavoimat ovat tehneet saman päätelmän.

Vaikka Nato ei olekaan sodassa, Venäjän aggressio ulottuu Sikorskin mukaan myös Ukrainan ulkopuolelle.

Venäjä on kiistänyt, että Puola olisi ollut sen droonien kohteena. Puolan mukaan droonit loukkasivat sen ilmatilaa 19 kertaa. Puolan ilmavoimat ampui drooneja alas Hollannin, Italian ja Saksan avustamana. Droonit aiheuttivat omaisuusvahinkoja, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.

- Puolaa, EU:ta ja Natoa ei voi pelotella. Me jatkamme Ukrainan urhean kansan tukemista. Venäjän johdon on aika tajuta, että sen yritys rakentaa uudelleen Euroopan viimeistä imperiumia on tuomittu epäonnistumaan, Sikorski sanoi.

Sikorski sanoi olleensa tapahtuneen johdosta yhteydessä Yhdysvaltain ulkoministeriin Marco Rubioon, EU:n ulkopoliittiseen edustajaan Kaja Kallakseen sekä Etyjin puheenjohtajana toimivaan ulkoministeri Elina Valtoseen (kok.).

UKRAINAN presidentti Volodymyr Zelenskyi on arvostellut länsimaita ponnettomasta vastauksesta Puolan ilmatilan loukkaamiseen.

- On ollut enemmän kuin tarpeeksi lausuntoja, mutta toistaiseksi on ollut puutetta toiminnasta. Venäjä testaa mahdollisuuksien rajoja. He testaavat sitä, mikä on reaktio. He panevat muistiin, miten Nato-maiden asevoimat toimivat, Zelenskyi sanoi päivittäisessä puheessaan.