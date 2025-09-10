Tusk: Puola on pyytänyt Naton artikla 4:n aktivoimista

Puola on pyytänyt sotilasliitto Natoa aktivoimaan neuvotteluja koskevan neljännen artiklan, kertoo maan pääministeri Donald Tusk. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Artiklan mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa.

Muilla jäsenmailla on velvollisuus osallistua neuvotteluihin.

Neljäs artikla on aktivoitu useita kertoja Naton historiassa, esimerkiksi Ukrainan sodan alettua vuonna 2022.

Pääministeri Tuskin mukaan Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä ainakin 19 kertaa ja ainakin kolme venäläisdroonia pudotettiin.

Puola kutsui niin ikään Venäjän väliaikaisen Puolan asiainhoitajan Andrei Ordashin puhutteluun ilmatilaloukkausten takia, kertoi Venäjän valtiollinen media. Uutistoimisto RIA Novostin mukaan Puola ei kuitenkaan ollut esittänyt asiainhoitajalle todisteita siitä, että viime yönä pudotetut droonit olisivat tulleet Venäjältä.

Aiemmin Hollannin ilmavoimat kertoi auttaneensa Puolaa droonien torjunnassa. Hollannin pääministerin Dick Schoofin mukaan Hollannin F-35-hävittäjät tarjosivat tukea.

Sotilasliitto Naton edustaja vahvisti jo aiemmin, että Nato auttoi Puolaa ilmatorjunnassa, mutta ei tarkentanut, mikä tai mitkä maat olivat mukana.