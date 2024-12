Tutkija: Perussuomalaisten kaappaminen mahdollista – 612-kulkueessa näkyi äärioikeiston läheisyys politiikkaan

Suomen äärioikeiston toiminnassa huolestuttavinta ovat tällä hetkellä sen yhteydet parlamentaariseen politiikkaan, arvioi yliopistotutkija Niko Pyrhönen Helsingin yliopistosta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pyrhönen kysyy, onko perussuomalaisissa eväitä ja halua puuttua siihen, että äärioikeisto pystyy luomaan kontakteja oman puolueen kansanedustajiin.

Äärioikeiston ja parlamentarismin yhteydet olivat näkyvillä myös itsenäisyyspäivän äärioikeistotaustaisella ja kansallismielisellä 612-soihtumarssilla, jossa perussuomalaisten kansanedustaja Teemu Keskisarja piti juhlapuheen. Perussuomalaisten Sheikki Laakso perui osallistumispäätöksensä ennen itsenäisyyspäivää.

- Se, kuinka lähellä äärioikeistolainen toiminta on parlamentaarisen politiikan toimijoita ja miten tätä yhteistyötä pyritään syventämään – siihen liittyy aika paljon riskejä ja uhkia, joista olisi syytä olla tietoinen, Pyrhönen sanoo STT:lle.

Parlamentaarisilla yhteyksillä Pyrhönen tarkoittaa käytännössä yhteyksiä perussuomalaisiin.

PYRHÖNEN toteaa, että puolueen puheenjohtaja Riikka Purra tuskin olisi voinut esimerkiksi estää Keskisarjan osallistumista 612-kulkueeseen.

- Mutta onko eväitä, mahdollisuuksia ja aitoa halua tehdä jotain sille ilmiölle, että äärioikeisto pystyy luomaan tämän kaltaisia kontakteja oman puolueen kansanedustajiin? Sitä kautta tämä pallo heitetään viime kädessä perussuomalaisille, Pyrhönen sanoo.

Hyvin nopeasti voi käydä niin, että koko puolueesta tulee sen faktion puolue, joka puolueen kaappaa

Purran mukaan 612-kulkueeseen osallistuvilla kansanedustajilla on oikeus käyttää sananvapauttaan. Epädemokraattisia vaikutustapoja tai äärioikeistolaista toimintaa perussuomalaiset ei Purran mukaan hyväksy.

612-KULKUEESSA oli STT:n paikalla olleen toimittajan mukaan muun muassa kansainvälisen äärioikeistoverkoston Active Clubin jäseniä. Helsingin Sanomien mukaan jotkut kulkueen osallistujat tekivät natsitervehdyksiä.

Suojelupoliisi (supo) kommentoi STT:lle ennakkoon, että tapahtumaan osallistuu varmasti tänäkin vuonna myös äärioikeistolaisia ihmisiä.

Järjestäjien mukaan 612-kulkue on poliittisesti sitoutumaton ja sen ainoa tarkoitus on juhlistaa Suomen itsenäisyyttä. Pyrhösen mukaan kulkue on kuitenkin monin tavoin antanut myös ymmärtää, että “kaikenlainen väki” on tervetullutta.

Itsenäisyyspäivän tapahtumat ovat Pyrhösen mukaan monelle äärioikeistolaiselle taholle vuoden tärkeimpiä.

612-puheessaan Teemu Keskisarja muun muassa kehui osallistujien määrää ja laatua ja sanoi heidän leimaamisensa natseiksi olevan pötyä.

Helsingissä järjestettiin perjantaina myös rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen (SML) Suomi herää -mielenosoitus.

612-kulkue ja Suomi herää toimivat Pyrhösen mukaan vähintäänkin yhteistuumin. Siitä kertoo hänen mukaansa esimerkiksi se, että Keskisarja ja SML:n puheenjohtaja Tuukka Kuru kulkivat yhdessä 612-kulkueen etujoukoissa.

Onko perussuomalaisissa halua puuttua siihen, että äärioikeisto luo kontakteja oman puolueen kansanedustajiin?

MITÄ siis voi seurata siitä, jos äärioikeistotoimijoita hivuttautuu parlamentarismin liepeille?

- Siinä vaiheessa kun varsinainen soluttautuminen poliittisiin puolueisiin on tapahtunut, voi hyvin nopeasti käydä niin, että koko puolueesta tulee sen faktion puolue, joka puolueen kaappaa, Pyrhönen sanoo.

Hän pitää mahdollisena, että joku äärioikeistoon kytkeytyvä toimija pystyisi “kaappaamaan” perussuomalaiset itselleen.

- Ainakin niin kauan, kuin yhteistyö ennemmin tosiasiallisesti syvenee kuin vähenee, se on mielestäni varteenotettava uhka.

Pyrhösen mukaan äärioikeiston vaarallisuus liittyy demokraattisen järjestelmän perustavanlaatuisiin rajoihin: esimerkiksi siihen, millä perusteella ihmisiä voi kohdella eri tavoin ja miten tiettyjen vähemmistöjen oikeuksia pitäisi turvata.