Tutkija uskaltaa jo ennustaa, Biden voittaa 95 %:n todennäköisyydellä – näin äänet jakautuvat ratkaisevissa osavaltioissa

Yhdysvaltain historian väitöskirjatutkija Jani Kokko on seurannut Yhdysvaltain presidentinvaalien ääntenlaskennan edistymistä. Uutiskanava CNN:n mukaan Joe Biden johtaa nyt valitsijamiehien määrässä Donald Trumpia lukemin 253–213. Johannes Ijäs Demokraatti

Tällä hetkellä on vielä epäselvää, kuka voittaa kuudessa osavaltiossa. Seuraavassa CNN:n noin tunti sitten kello 13 päivittämä tilanne osavaltioista ja isoilla boldatuilla kirjaimilla Jani Kokon Demokraatille antama arvio siitä, kuka osavaltioissa lopulta korjaa potin:

– Alaska, äänistä laskettu 47 %, 51 500 ääntä Trumpin hyväksi nyt, valitsijamiehiä 3 TRUMP

– Arizona, laskettu 86%, 68 500 ääntä Bidenin hyväksi nyt, valitsijamiehiä 11 BIDEN

– Georgia, laskettu 96 %, 18 500 ääntä Trumpin hyväksi nyt, valitsijamiehiä 16 BIDEN tai TRUMP

– Nevada, laskettu 86%, 7 500 ääntä Bidenin hyväksi nyt, valitsijamiehiä 6 BIDEN

– North Carolina, laskettu 95 %, 76 500 ääntä Trumpin hyväksi nyt, valitsijamiehiä 15 TRUMP

– Pennsylvania, laskettu 89 %, 164 500 ero Trumpin hyväksi nyt, valitsijamiehiä 20 BIDEN

Jos Kokon arvio pitää paikkaansa, Biden saisi presidentinvaaleissa ainakin 290 valitsijamiestä. Voittoon tarvitaan 270 valitsijamiestä.

– On tämä selkeästi Bidenille menossa. Ei oikein ole enää ääniä riittävästi revittävissä, että valitsijamiesmäärä kääntyisi Trumpin eduksi. Neljän vuoden takaisesta olen sen verran viisastunut, että en sano 100 prosentin varmuudella mutta sanotaan, että 95-prosenttisesti Biden saa vähintään 270 valitsijamiestä, Kokko rohkenee ennustaa.

Ollaanko ylivarovaisia?

Käydään osavaltiot lävitse.

Alaska menee Kokon mukaan varmuudella Trumpille. Hän ihmettelee, miksi tuloksissa kestää.

– Ollaanko ylivarovaisia?

Nevadan ja Arizonan Kokko uskoo menevän Bidenille, Arizona vielä todennäköisemmin kuin Nevada. Kokko kiinnittää huomiota siihen, että Trumpin suosima Fox-kanava on merkannut Arizonan Bidenille. Trump onkin antanut tästä hyvästä Foxille huutia.

Jos Biden voittaisi sekä Nevadan että Arizonan, se riittäisi jo voittoon. Valitsijamiehiä kertyisi tasan tarvittavat 270.

Biden on kirinyt Georgiassa Trumpia ja on enää noin 18 000 äänen päässä.

– Foxilla ero on 19 000 ääntä eroa ja 2 prosenttia laskematta. Siellä on ainoastaan yksi piirikunta laskematta, jossa sijaitsee Atlanta. Se on siinä ja siinä keikahtaako vielä Bidenille. Demokraatit pumppaavat Atlantasta usein paljon ääniä, Kokko pohtii muttei halua ennakoida, kumpi Georgian potin lopulta korjaa.

Kokko toteaa, ettei Georgiassa ole nähty näin tiukkaa ottelua tällä vuosituhannella. Republikaanit ovat perinteisesti voittaneet. Nyt äänestysaktiivisuus Georgiassa on ollut kovaa kuten koko USA:ssa.

– Republikaanihallinto ei ole nyt onnistunut estämään ja lannistamaan afroamerikkalaisten äänestysintoa Georgiassa, Kokko sanoo.

Pohjois-Carolinan Kokko sanoo pysyvän Trumpilla. Johto Bideniin on niin iso. Parista kaupungista on vielä odotettavissa reippaasti demokraattiääniä, mutta Kokko ei usko niiden kantavan enää Bidenia Pohjois-Carolinassa voittoon.

– Se on aina mennyt pienellä marginaalilla republikaaneille ja näin se tulee tapahtumaan nytkin, Kokko arvelee.

Entä iso 20 valitsijamiehen Pennsylvania?

– Viimeisten tietojen mukaan ero on vähän alle 100 000 ääntä. Aika luottavaista on sanoa, että Biden tulee menemään ohi. Noin 10 % äänistä on laskematta ja noin neljännes Philadelphian äänistä. Se on suurin piirikunta ja siellä Biden on saanut 80 % äänistä Trumpin 20 prosenttia vastaan. Sieltä pumpataan sen verran ääniä, että laskennan loputtua Biden on mennyt siellä ohitse, Kokko arvelee.

Kokko summaakin, että kuten ennen vaaleja ennakoitiin, Pennsylvania on ratkaiseva. Nyt se näyttäisi olevan sitä varsinkin Trumpin osalta sikäli mikäli Kokon arvio lopulta pitäisi kutinsa.