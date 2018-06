Tutkija yllättyi Sipilän puheesta – ”En vetäisi julkisesta kohinasta hirveitä johtopäätöksiä”

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä puhui Sotkamon puoluekokouksessa lauantaina voimakkaasti hallituksen perinnön puolesta. Ensi kevään vaaleja kohti kaartanut linjapuhe pyrki arvostelemaan erityisesti gallup-johdossa olevaa pääoppositiopuolue SDP:tä.

Keskustaa lähellä olevan Ajatuspaja e2:n johtaja Karina Jutila kiittelee Sipilän puhetta yllättäväksi ja selkeäksi.

– Pääministeri linjasi mitä pitää tehdä ja mihin ei suostuta. Perinteisesti, kun on ajateltu hallituskoalitioita, on sanottu, ettei tehdä kynnyskysymystä mistään ja aika näyttää ja näistä asioista puhutaan vaalien jälkeen. Minun mielestäni se on ihan reipasta ja kuluttajaäänestäjiä palvelevaa, että kerrotaan missä menevät meidän rajat.

Jutilan mukaan keskusta pyrkii Sipilän johdolla suojelemaan seuraavalle hallitukselle periytyviä talousratkaisujaan ja sote- ja maakuntauudista, jonka toteutuminen on toistaiseksi epävarmaa.

– Keskusta ei ole valmis sellaiseen hallitukseen, joka romuttaa tämän hallituksen perinnön, Sipilä summasi puheessaan.

Jutila ei kuitenkaan tulkitsisi Sipilän retoriikkaa liian voimakkaasti. Hänen mukaansa kyse on keskustan pyrkimyksestä voittaa tulevat eduskuntavaalit.

”Ehkä se oli työnjakokysymys. Kaikkosen puhe oli tälle porukalle täällä.”

– Minä en vetäisi tästä julkisesti kohinasta hirveitä johtopäätöksiä siitä minkälainen koalitio tulee ja mikä sen väri on.

– Jakaisin poliittisen keskustelun kahteen osaan. On julkinen keskustelu, jossa on käynnissä jatkuva politiikan talk show, ja kukin puheenjohtaja esittää omilla areenoillaan omia napakoita näkemyksiään. Milloin paremmin milloin huonommin sanoitettuna. Sitten on reaalimaailma, jonka puheenjohtajat kohtaavat vastuunkantajina jo ennen vaaleja keskustellessaan keskenään esimerkiksi kansainvälisen politiikan kysymyksistä tai sote-ratkaisusta, Jutila sanoo.

Sipilä halusi Jutilan mukaan näyttää pystyvänsä muuhunkin kuin talousajatteluun.

– Ensi vaalikaudella voisi tehdä mukavampiakin asioita, kun leikkaaminen ja talouden kuntoonlaittaminen, kun kasvu-uralle on päästy. Siinähän hän sitten lupasi supertietokoneita ja eriarvoisuuden poistamista ja perusturvaremonttia.

Kovimmasta keskustan omalle väelle tarkoitetusta nostatuksesta vastasi lauantaina eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen, joka arvosteli epäsuorasti liki kaikkia muita eduskuntapuolueita.

– Ehkä se oli työnjakokysymys. Kaikkosen puhe oli tälle porukalle täällä.