2.2.2026 06:16 ・ Päivitetty: 2.2.2026 06:16

Tutkimus: Aiempaa useampi nuori seuraa uutisia nyt päivittäin

iStock

Nuoret seuraavat aiempaa aktiivisemmin uutisia, kertoo Uutismedian liiton teettämä kyselytutkimus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Noin 40 prosenttia vastaajista kertoi viime vuonna seuraavansa uutisia päivittäin. Tulos on kasvanut viisi prosenttiyksikköä edellisestä tutkimuskerrasta vuonna 2024.

Nuorten ykköskanava uutisten seuraamiseen on edelleen lyhytvideopalvelu Tiktok. Noin puolet nuorista kertoo seuraavansa uutisia Tiktokista.

Kyselytutkimuksen toteutti viime vuoden joulukuussa Kantar Media Uutismedian liiton toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi vastasi lähes 800 13-18-vuotiasta nuorta.

