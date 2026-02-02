Kotimaa
2.2.2026 06:16 ・ Päivitetty: 2.2.2026 06:16
Tutkimus: Aiempaa useampi nuori seuraa uutisia nyt päivittäin
Nuoret seuraavat aiempaa aktiivisemmin uutisia, kertoo Uutismedian liiton teettämä kyselytutkimus.
Noin 40 prosenttia vastaajista kertoi viime vuonna seuraavansa uutisia päivittäin. Tulos on kasvanut viisi prosenttiyksikköä edellisestä tutkimuskerrasta vuonna 2024.
Nuorten ykköskanava uutisten seuraamiseen on edelleen lyhytvideopalvelu Tiktok. Noin puolet nuorista kertoo seuraavansa uutisia Tiktokista.
Kyselytutkimuksen toteutti viime vuoden joulukuussa Kantar Media Uutismedian liiton toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi vastasi lähes 800 13-18-vuotiasta nuorta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.