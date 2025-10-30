Tutkimus: Asunnonvaihtajat arkailevat tappiolla myymistä pitkäänkin

Tutkijoiden mukaan monille asunnonvaihtajille näyttää olevan psykologisesti tärkeää, että myytävästä asunnosta saadaan takaisin aiempi ostohinta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viime vuosina koetun asuntohintojen laskun seurauksena moni suomalainen voi olla nyt tilanteessa, jossa oman asunnon saaminen myydyksi edellyttäisi myyntitappion hyväksymistä. Asunnon myyminen tappiolla saattaa kuitenkin tuntua ajatuksena ikävältä, vaikka täyttä hintaa ei ”tarvitsisikaan” saada takaisin esimerkiksi asuntolainan takaisinmaksun vuoksi.

Asunnon myyntitappion välttelyä tarkasteltiin tuoreessa kotimaisessa tutkimuksessa. Siinä havaittiin, että omistusasujat jättävät usein asuntonsa myymättä, jos asunnon markkinahinta alittaa aiemman ostohinnan. Samalla muuttaminen vähenee, ja kotitaloudet asuvat useammin elämäntilanteeseensa huonosti sopivissa asunnoissa.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa vertailtiin omistusasujia, joilla on erilainen odotettu myyntivoitto.

Tutkimustulosten mukaan asunnon myynnin ja muuttamisen todennäköisyys pienenee voimakkaasti, kun ennustettu myyntivoitto vaihtuu tappioksi.

Tutkimuksen tekivät tutkimusprofessori Teemu Lyytikäinen VATTista ja väitöskirjatutkija Risto Hurmeranta Helsingin yliopistosta. Tutkimuksessa tarkasteltiin omistamissaan osakeasunnoissa asuvia kotitalouksia Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla vuosina 2006-2018. Tutkimusaineiston kotitalouksista noin joka kymmenennellä asunnon hintaennuste oli aiempaa myyntihintaa alempi.

VUOSITTAIN muutti noin seitsemän prosenttia tutkituista kotitalouksista. Tutkimuksessa havaittiin, että muuttamisen todennäköisyys oli lähes puolet pienempi niillä kotitalouksilla, jotka olisivat tutkijoiden hintaennusteen mukaan saaneet asunnostaan maksamaansa ostohintaa alemman hinnan.

Tutkijoiden mukaan monille kotitalouksille näyttää olevan psykologisesti tärkeää, että myytävästä asunnosta saadaan takaisin aiempi nimellinen ostohinta.

- Jos viisi vuotta sitten asunnosta maksettiin vaikka 200 000 euroa eikä myytäessä saataisi vähintään samaa hintaa, jäädään usein vanhaan asuntoon, vaikka olisi tarvetta muuttaa, Lyytikäinen sanoo tiedotteessa.

TAPPION VÄLTTELY vähensi sekä työssäkäyntialueiden sisäistä asunnon vaihtamista että työssäkäyntialueiden välistä muuttoliikettä.

Kaupunkialueen sisäisen muuttamisen vähenemisen takia perheet asuvat aiempaa useammin tilanteeseensa huonosti sopivissa asunnoissa.

Työssäkäyntialueiden välisen muuttoliikkeen väheneminen voi puolestaan johtaa siihen, että työntekijät eivät hakeudu heille parhaiten sopiviin työpaikkoihin, tiedotteessa sanotaan.

Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu, että ennustettu myyntitappio johtaisi merkittävään työttömyyden pitkittymiseen tai työpaikan vaihtamisen vähenemiseen.

TUTKIJAT havaitsivat myös, että omistusasujat, jotka joutuisivat myymään tappiolla, jättävät muuttaessaan muita useammin edellisen asunnon vuokralle. Tutkijoiden mukaan asunnon laittaminen vuokralle näyttää mahdollistavan muuttamisen ilman myyntitappion realisointia.

Odotettu myyntitappio vähentää tutkimustulosten mukaan muuttamista erityisen paljon, jos nykyisessä asunnossa on asuttu vain muutamia vuosia tai jos kotitalouden asuntovelat ovat suuria suhteessa asunnon arvoon.