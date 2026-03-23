Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

23.3.2026 09:18 ・ Päivitetty: 23.3.2026 09:18

Tutkimus: Haitallisinta puhelimen käyttöä on toistuva pätkittäinen vilkuilu ja selailu

LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN
Tutkimuksen mukaan ylikuormitusta ennusti erityisesti mobiililaitteiden käyttö aamuisin.

Digilaitteiden käytössä eniten kuormitusta aiheuttaa jatkuva pätkittäinen käyttö. Näin sanovat Aalto-yliopiston tutkijat, jotka ovat selvittäneet pitkittäistutkimuksessaan digilaitteiden käyttäjien kuormittumista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tutkimuksen mukaan pitkää ruutuaikaa kuormittavampaa on toistuva käyttö lyhyissä pätkissä, kuten puhelimen jatkuva lyhyt vilkuilu ja viestittely pitkin päivää.

Väitöskirjatutkija Henrik Lassilan mukaan laitteiden käyttöajallakin on vaikutusta, mutta eniten laitteita käyttävät eivät ole kuormittuneimpia.

- Kaikkein kuormittuneimpia ovat ne, jotka palaavat puhelimelle yhä uudelleen lyhyiksi hetkiksi ja laittavat sen taas pian pois, Lassila sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksessa havaittiin, että laitteiden huokoinen eli pätkittäinen käyttö liittyy erityisesti mobiililaitteisiin ja viestittelyyn. Kuormitus ei lisäänny viestittelyyn käytetyn ajan myötä, vaan viestittelyn huokoisuus lisää kuormitusta.

Ylikuormitusta ennusti erityisesti mobiililaitteiden käyttö aamuisin.

- Ylikuormituksesta aiheutuu stressiä ja negatiivisia tunteita, jotka sitten taas saattavat johtaa laitteiden pätkittäiseen käyttöön. Se taas lisää entisestään kuormitusta. Siitä syntyy tietynlainen noidankehä, Lassila sanoo tiedotteessa.

Tehtävien jatkuva vaihtelu heikentää lähimuistia, hyvinvointia ja onnellisuutta.

TUTKIJAT seurasivat seitsemän kuukauden ajan lähes 300 aikuisen digitaalisten laitteiden eli älypuhelimien ja tietokoneiden käyttöä Saksassa.

Käyttäjille tehtiin myös useita kyselyitä. Lisäksi kaikki käytetyt verkkosivut ja sovellukset kirjattiin ylös.

Aikaisemmassa kyselytutkimuksessa on saatu viitteitä siitä, että ihmiset väittävät lopettavansa sosiaalisen median sovellusten käytön, jos he kuormittuvat niistä. Uudessa tutkimuksessa tällaista ei havaittu.

Erittäin kuormittuneilla ja ei-kuormittuneilla käyttö pysyi suunnilleen samalla tasolla koko tutkimusjakson ajan.

Professori Janne Lindqvistin mukaan ihmisten on vaikea muuttaa omaa käyttäytymistään.

- Jos kuormitus oli tapissa, se todennäköisesti pysyi siellä koko tutkimusjakson ajan. Ei-kuormittuneista taas tulee harvoin kuormittuneita.

PROFESSORI toteaa, että laitteen jokaiseen piippaukseen ei tarvitse ainakaan välittömästi reagoida.

- Voi tehdä yhtä asiaa kerrallaan. Mieluiten laita kaikki notifikaatiot eli ilmoitukset pois päältä ja ole läsnä siinä, mitä teetkin, hän suosittelee.

Lindqvist ehdottaa, että jatkuvan käytön sijaan viestit voisi katsoa läpi kaksi kertaa päivässä.

- Käyttäisit puoli tuntia siihen, että kävisit kaikki viestit läpi ja vastaisit niihin. Se ei tutkimuksen perusteella kuormittaisi niin paljon.

STT/Maiju Ylipiessa

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU