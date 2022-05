Tutkimus: Laulujoutsenten määrä ei uhkaa järvien sorsakantoja

Laulujoutsenien määrän lisääntyminen Suomen järvissä ei ole uhka järvien sorsakannoille. Asia ilmenee Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta, jossa vertailtiin vesilintujen määrää yli 900 järvellä neljän vuosikymmenen ajalta. Demokraatti.fi/STT

Tutkimuksen mukaan sorsakannat ovat säilyneet parhaiten niillä järvillä, joille joutsen on levinnyt 1980-luvun jälkeen. Sorsakannan taantuminen on taas ollut voimakkainta järvillä, joista myös joutsen on hävinnyt 1980-luvun jälkeen, tiedotteessa sanotaan.