Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

26.8.2025 04:33 ・ Päivitetty: 26.8.2025 04:04

Tutkimus: Näin rajusti veroale auttaa hyvätuloisia – ja eniten rikkaimpia

iStock

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen tekemä marginaaliveron alennus hyödyttää eniten kaikkein suurituloisimpia suomalaisia, kertoo Kalevi Sorsa -säätiön tutkimus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Säätiö on sosialidemokraattinen ajatuspaja.

Hallitus päätti keväällä laskea marginaaliveroa noin 400 miljoonalla eurolla ensi vuonna.

Tutkimuksen mukaan veroalesta saa merkittävää hyötyä vasta sitten, kun ansiotulot ylittävät 100  000 euroa vuodessa. Näin paljon ansiotuloja tienaavia oli toissa vuonna Suomessa noin 106  000, mikä oli noin kaksi prosenttia kaikista ansiotuloja saaneista.

Suurimman hyödyn hallituksen veroalesta saa vähintään miljoonan euron ansiotuloilla. Tällöin verotus kevenee keskimäärin 130  000 euroa.

Verohallinnon tietojen mukaan Suomessa oli toissa vuonna 211 henkilöä, jotka saivat ansiotuloja vähintään miljoonan euron edestä. Heille olisi tutkimuksen mukaan tulossa yli 25 miljoonan euron veronalennus.

VEROHYÖTYÄ saa toki tätä pienemmilläkin tuloilla, mutta käteen jäävät summat ovat vaatimattomia. Sorsa-säätiön tutkimuksen mukaan 60  000 euron vuosittaisilla ansiotuloilla lompakko paisuu neljällä eurolla. 90  000 euron ansiotuloilla päästään jo 64 euroon.

Kun vuosittaiset ansiotulot ovat 100  000 euroa, verohyötykin muuttuu kolminumeroiseksi: käteen jää vuodessa 275 euroa enemmän. 150  000 euron ansiotuloilla verotus laskee jo noin 3  000 euroa vuodessa.

Tutkimuksen perusteella marginaaliveron alennus keikauttaa myös kokonaisuutena kaikki ensi vuoden tuloveronalennukset suurituloisimpien hyväksi. Hallitus päätti kevään kehysriihessään alentaa ansiotuloveroa vuositasolla yhteensä 1,18 miljardilla eurolla.

SÄÄTIÖN toiminnanjohtaja Lauri Finér kertoo tiedotteessa, että suurituloisimmalla yhdellä prosentilla suomalaisista veronalennus on ensi vuonna keskimäärin noin 4  700 euroa vuodessa.

Alennus on 14-kertainen verrattuna yhdeksään alimpaan tulokymmenykseen, joilla verotus laskee noin 330 euroa.

-  Kyseessä on todellinen huipputuloisten veroale. Sen peruminen vahvistaisi julkista taloutta sadoilla miljoonilla euroilla, Finér sanoo.

Ansiotulojen marginaaliverolla tarkoitetaan rajaveroa, jota maksetaan, kun tulot nousevat. Hallitus päätti keväällä alentaa ylimmän ansiotuloverotuksen marginaaliveron 52 prosenttiin. Tällä hetkellä ylin marginaaliveroprosentti on noin 59.

Yli 52 prosentin marginaaliveroja maksetaan tällä haavaa lähinnä yli 100  000 euron vuosittaisilla ansiotuloilla.

Esimerkiksi korkeinta noin 59 prosentin marginaaliveroa maksetaan 98  000-124  000 euron tuloista. Tämän verran tienaavien marginaaliveroprosentissa tapahtuu siis suurin pudotus ensi vuonna.

HALLITUS ON PERUSTELLUT veronalennuksiaan, joihin sisältyy esimerkiksi myös yhteisöveron tiputus 20 prosentista 18:aan vuonna 2027, niin sanotuilla dynaamisilla vaikutuksilla.

Ajatus on, että verotuksen keventäminen toisi valtion kassaan lisää rahaa lisääntyneen taloudellisen aktiviteetin myötä, kun ihmisillä ja yrityksillä on enemmän rahaa käytettävissään.

Myös muun muassa Elinkeinoelämän Keskusliitto on pitänyt ajatusta esillä ja kuvaillut juuri marginaaliveron alentamista ”vahvaksi kasvutoimeksi”.

Hallitus ja valtiovarainministeriö (VM) ovat arvioineet, että marginaaliveron alentaminen voisi maksaa itsensä takaisin jopa kokonaan.

Kalevi Sorsa -säätiön tutkimusraportissa kuitenkin huomautetaan, että arvioon sisältyy huomattavaa epävarmuutta, minkä myös VM on tuonut esiin.

Säätiön mukaan arvio on optimistinen ja siinä on nojattu vuosikymmeniä vanhoihin tai toisissa maissa kerättyihin aineistoihin.

-  Ylipäänsä tutkimuksissa ei ole löydetty selvää näyttöä siitä, että suurituloisten veronalennukset toisivat talouskasvua. Sen sijaan tutkimukset osoittavat, että veronalennukset kasvattavat tuloeroja, säätiön talouspoliittinen asiantuntija Jussi Systä sanoo tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
26.8.2025
Analyysi: Palestiina-kiista halvaannutti hallituksen ulkopolitiikkaa
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
25.8.2025
Lindtman nihkeänä velkajarrusta: Se lukitsisi Suomen 50 vuodeksi kurjuuteen
Lue lisää

Rolf Bamberg

Musiikki
25.8.2025
Konserttiarvio: Huvilan juhlassa seilailtiin Moroderista Mårtsikan Myrskyluodolle, Radioheadista Gösta Sundqvistin Pohjois-Karjalaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU