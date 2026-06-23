Kotimaa
23.6.2026 05:00 ・ Päivitetty: 23.6.2026 04:39
Tutkimus: Suomen luotetuin uutismedia on STT, toiseksi nousi Uusi Juttu
Suomen luotetuin uutismedia on Suomen Tietotoimisto STT. Asia selviää Uutismedioiden Luottamus & Maine 2026 -tutkimuksesta, jossa on tutkittu kansalaisten luottamusta uutismedioita kohtaan.
STT sai tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,83. Toiseksi luotettavimmaksi suomalaiset arvioivat verkkomedia Uuden Jutun, joka sai arvosanan 3,50. Luottamuksen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos arvosana on vähintään 3,50.
Kolmanneksi luotetuin oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon. Niiden lisäksi kohtalaisen luottamuksen tasolle ylsi MTV3. Helsingin Sanomat sai arvosanan 3,48, Yle 3,47 ja MTV3 3,07.
Ilta-Sanomien ja Iltalehden saamat arvosanat jäivät heikolle tasolle lukemiin 2,80 ja 2,66.
Luottamusta organisaatiota kohtaan mitataan viisiportaisella arviointiasteikolla.
TUTKIMUKSEN tehnyt Reputation and Trust Analytics piti STT:n hyvää tulosta mielenkiintoisena.
- On kiinnostavaa huomata, että suomalaisilla on poikkeuksellisen vahva luottamus STT:tä kohtaan tilanteessa, jossa tietotoimiston tulevaisuus on vaakalaudalla, kommentoi yhtiön vanhempi neuvonantaja Stefan Wallin tiedotteessa.
Ruotsissa ykkössijan vei niin ikään perinteinen tietotoimisto, TT Nyhetsbyrån.
- Molemmilla uutistoimistoilla on yli sadan vuoden historia ja kriisejäkin kestävä vahva laatuleima, eikä kummallakaan ole samanlaista painetta klikkiotsikointiin kuin kaupallisella medialla, arvioi puolestaan yhtiön toimitusjohtaja Harri Leinikka.
YHTIÖ pitää merkittävänä sitä, että vasta vuonna 2025 toimintansa aloittanut media Uusi Juttu päätyi luottamusarvioinnissa hopeasijalle.
- Se kertoo, että kansalaiset ovat valmiita antamaan luottamuksensa uudelle, tilaajarahoitteiselle ja mainoksettomalle medialle, joka panostaa syventävään journalismiin, Leinikka sanoo.
Kansallisia yleisradioyhtiöitä vertailtaessa Yle osoittautui tutkimuksessa luotetuimmaksi oman maansa kansalaisten keskuudessa. Ruotsin SVT ylsi arvosanaan 3,43, ja Britannian BBC jäi tasolle 3,00.
Alkukesällä tehtyyn kyselytutkimukseen, jossa selvitettiin valittujen media-alan organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa, osallistui lähes 1 900 vastaajaa Suomesta. Yksittäisen median maineen virhemarginaali on 0,05 yksikköä suuntaansa asteikolla yhdestä viiteen.
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