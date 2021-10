Tutkimus: Suomessa eroriski on kaksinkertainen niillä pariskunnilla, joissa kumpikin puoliso on kokenut vanhempien avioeron

Pariskunnan eroriski on korkeampi, jos molempien vanhemmat ovat eronneet, ilmenee Turun yliopiston tutkimuksesta. Eroriski on huomattavasti suurempi kuin sellaisessa tapauksessa, jossa kummankaan puolison vanhemmat eivät ole eronneet tai jos vain toisen vanhemmat ovat eronneet. Yhteys on vahvempi avioliitossa kuin avoliitossa.