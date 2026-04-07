Tutkimus: Tekoälykumppani voi lisätä ahdistusta – ”Nostaa vähitellen kynnystä tosielämän ihmissuhteisiin”

Suhde tekoälykumppanin kanssa voi lisätä ahdistusta pitkällä aikavälillä, ilmenee Aalto-yliopiston johtamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin tekoälykumppanin käytön vaikutusta mielenterveyteen ja sosiaaliseen elämään kahden vuoden aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tutkimus osoittaa myös, että emotionaalisen tuen hakeminen tekoälykumppanilta voi ajan mittaan etäännyttää käyttäjiä heidän tärkeistä ihmissuhteistaan.

Tutkimus keskittyi virtuaaliseksi ystäväksi, mentoriksi ja romanttiseksi kumppaniksi suunniteltuun tekoälychatbot Replikaan.

Tutkijat keräsivät laajan keskusteluaineiston verkkoalusta Redditistä. Tutkijat vertailivat samankaltaisia käyttäjiä ja erottelivat tilastollisilla menetelmillä tekoälykumppanin käytön vaikutuksia muista tekijöistä.

TUTKIJAT myös haastattelivat 18:aa käyttäjää. Haastatellut kertoivat kääntyvänsä tekoälykumppanin puoleen usein silloin, kun he tunsivat yksinäisyyttä tai surua tai heillä oli vaikeuksia ihmissuhteissaan.

- Haastattelujen perusteella osallistujien suhde tekoälykumppaniin kehittyi samaan tapaan kuin ihmissuhteet kehittyvät: tunnetason luottamus syventyi vähitellen, sanoo tohtorikoulutettava Yunhao Yuan tiedotteessa.

Tekoälykumppanin käyttäjien kielessä alkoi näkyä lisääntyviä ahdistuksen merkkejä. Aalto-yliopiston yliopistonlehtori Talayeh Aledavood kuvaa löydöstä paradoksiksi:

- Tekoälykumppanit tarjoavat ehdotonta ja väsymätöntä tukea, mikä on tietenkin houkuttelevaa ihmisille, joilla on sosiaalisia vaikeuksia. Mutta keinokumppani myös nostaa vähitellen kynnystä tosielämän ihmissuhteisiin, jotka ovat sotkuisia, arvaamattomia ja vaativat vaivannäköä, Aledavood sanoo.

TUTKIJAT korostavat, etteivät tulokset anna lopullista vastausta siihen, onko tekoälyyn tukeutuminen tunne-elämän pulmissa hyödyllistä vai haitallista.

Aledavoodin mukaan käyttäjien ei pitäisi sokeasti olettaa, että se mikä tuntuu hyvältä nyt, on hyödyksi heidän hyvinvoinnilleen myös pitkällä aikavälillä.

- Alamme vasta nyt ymmärtää, mitä virheitä teimme aikanaan, kun otimme sosiaalista mediaa käyttöön. Tekoälyn kanssa meidän täytyy olla fiksumpia ja varovaisempia. Emme vielä tiedä, mitä nämä järjestelmät tekevät meille, Aledavood sanoo.