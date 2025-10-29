Tutkimus: Valtaosa käyttäjistä antaa tekoälyn höynäyttää itseään

Tekoälyyn perehtyminen saa ihmiset yliarvioimaan älylliset kykynsä: he alkavat myös luottaa liikaa tekoälyn tarjoamiin vaihtoehtoihin, kertoo Aalto-yliopiston uusi tutkimus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tutkimuksessa koehenkilöt saivat ratkaista ongelmakysymyksiä joko tekoälyn avulla tai ilman, ja arvioida miten pärjäsivät.

Tutkijat havaitsivat, että kaikki tutkimuksessa mukana olleet ChatGPT:n käyttäjät yliarvioivat oman suorituksensa ja luulivat olevansa pätevämpiä kuin mitä olivatkaan.

Harva koehenkilö myös väitti tekoälylle vastaan.

Etukäteen arveltiin, että varsinkin ihmiset, joilla on hyvä tekoälylukutaito, olisivat olleet hyviä arvioimaan suoriutumistaan. Näin ei kuitenkaan ollut.

USEIMMAT käyttäjät myös luottivat tekoälyyn hyvinkin naiivisti.

Varsinkin he, jotka kokivat tietävänsä tekoälystä muita enemmän, olivat alttiita uskomaan sen antamia ensimmäisiä tuloksia tarkistamatta niitä muista lähteistä.

– Tutkimme, kävivätkö ihmiset aitoa vuoropuhelua tekoälyn kanssa – ja havaitsimme, että useimmat käyttäjät luottivat tekoälyyn sokeasti. Kutsumme kognitiiviseksi ulkoistamiseksi tilannetta, jossa tekoäly tekee kaiken päättelyn ihmisen puolesta, sanoo tutkimusta ohjannut Aallon apulaisprofessori Robin Welsch tiedotteessa.

Tutkimuksessa 500 osallistujaa käytti tekoälyä loogisen päättelyn tehtävissä ja arvioi pärjäämistään.