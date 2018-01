Tuula Haatainen peräänkuuluttaa ympäristön huomioimista arktisessa politiikassa – ”Jäätiköiden sulaminen ei kosketa vain arktista aluetta vaan meitä kaikkia”

Lapin sosialidemokraatit kokoontuivat tänä viikonloppuna (11.-12.11.) syyspiirikokoukseen Ylitorniolle. Piirikokouksessa käytiin värikästä keskustelua ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta, eniten keskustelutti Lapin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen tulevaisuus ja erityisesti Meri-Lapin kuntien ja Mehiläisen yhteisyrityshanke.

SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin kertoi piirikokousväelle kuulumisia valtakunnan politiikasta ja puolueen tulevaisuusnäkymistä. Poliittisesta tilanteesta alustivat myös kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä ja lappilainen SDP:n puoluehallituksen jäsen Maria-Riitta Mällinen.

Piirikokous valitsi yksimielisesti Hilkka Halosen jatkamaan piirin puheenjohtajana kaudella 2018-2019. Piirin puheenjohtajisto pysyi muutenkin ennallaan piirikokouksen valitessa niin ikään yksimielisesti rovaniemeläisen Maria-Riitta Mällisen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja torniolaisen Martti Rauhalan toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Piirihallituksen kokoonpano sen sijaan muuttui hieman, sillä uusiksi jäseniksi piirihallitukseen valittiin Maija-Liisa Pakisjärvi Pellosta, Reijo Sulasalmi Rovaniemeltä, Elina Lämsä Posiolta ja Arto Valo Inarista. Päättyvällä kaudella piirihallituksessa olleet Eino Meriläinen (Kemijärvi), Pekka Tiitinen (Kemi), Eira Setälä (Rovaniemi), Maria Viinikka (Kemi), Sakari Silén (Muonio) ja Niina Oinas (Tervola) jatkavat piirihallituksen jäseninä myös uudella kaksivuotiskaudella 2018-2019. Piirihallituksen varajäseniksi valittiin Jani Sukuvaara (Sodankylä), Ara Aikio (Utsjoki) ja Keijo Ruonala (Ranua).

Lapin Sosialidemokraattisen piirin syyspiirikokous hyväksyi julkilausuman, jossa otetaan kantaa Lapin sote-palveluiden järjestämiseen ja kannustetaan lappilaisia toimijoita vielä ponnistamaan sote-sovun löytämiseksi.

Sotesta saatava sopu ja siirryttävä eteenpäin

Lapin Sosialidemokraattinen piiri on huolissaan maakuntaa jäytävästä epäluottamuksesta, joka on ilmennyt Meri-Lapin sote-sopan myötä. Keskustelu on kilpistynyt ennen kaikkea Meri-Lapin ja Rovaniemen väliseksi epäluottamukseksi, vaikka neuvotteluissa vastuu Lapin sote-ratkaisun syntymiseksi on koko maakunnan vastuulla.

Huoli Länsi-Pohjan keskussairaalan tulevaisuudesta on ymmärrettävä. Lapin Sosialidemokraattinen piiri korostaa, että piiritoimijat ja kaikki lappilaiset sosialidemokraatit jakavat tämän huolen. Lapin Sosialidemokraattinen piiri huomauttaa samalla, että vastuulliset toimijat kantavat huolta maakunnan muidenkin alueiden peruspalveluiden saatavuudesta. Lapin sosialidemokraatit eivät myöskään hyväksy puolueen linjan ja arvojen uhraamista aluepoliittisten pikavoittojen hakemiseksi. Sormella osoittelua, leimakirveen heiluttamista ja eriasteista propagandaa on ollut liikkeellä aivan liikaa, nyt on haudattava sotakirveet ja aidosti etsittävä yhteinen sävel.

Vaikka Keskusta on Lapissa valtapuolue, on se osoittautunut hampaattomaksi sote-sopan ratkomisessa. Ministeri Saarikon patistelukin tuli aivan liian myöhään. Sosialidemokraateilla on nyt paikka astua johtoon, sysätä syrjään riitely ja löytää neuvotteluteitse kompromissiratkaisu. Lapin Sosialidemokraatit korostavat, että kyse ei ole pelkästään Länsi-Pohjan keskussairaalan ja Lapin keskussairaalan välisestä työnjaosta, vaan ylipäätään kaikkien lappilaisten sosiaali- ja terveyspalveluista. Kokonaisuudessa onkin aivan liian paljon hävittävää.

Lapin sosialidemokraattien linja on muuttumaton: ajamme edelleen kahden päivystävän keskussairaalan mallia. Sairaaloiden työnjako on sovittava alueille parhaalla mahdollisella tavalla toimivaksi.