Tuulivoimala-etäisyyksistä sopu: näin lähelle niitä saa rakentaa

Ympäristöministeriön mukaan hallitus antaa esityksen uudesta alueidenkäyttölaista ensi vuoden alussa ja esittää siinä, että vähimmäisetäisyyden asutukseen olisi oltava vähintään 1,25 kilometriä.

Hallituksen alkuperäisessä esitysluonnoksessa säätely oli selvästi tiukempaa. Luonnoksen mukaan tuulivoimaloiden etäisyyden asutuksesta olisi pitänyt olla kahdeksan kertaa voimalan korkeus, käytännössä 2,4-2,8 kilometriä.

Puolueilla oli asiasta hyvinkin eroavat näkemykset. Kokoomus olisi alun perin sallinut muutaman sadan metrinkin etäisyydet, ja perussuomalaisia ei olisi haitannut pitempikään suojamatka turbiineihin.

Tulevaa etäisyysvaatimusta ei sovelleta jo tuulivoimakäyttöön rakennetuilla alueilla, ja siitä voidaan poiketa myös, jos asuinrakennuspaikkojen omistajista neljä viidesosaa kannattaa sitä.