28.11.2025 12:15 ・ Päivitetty: 28.11.2025 12:32
Tuulivoimala-etäisyyksistä sopu: näin lähelle niitä saa rakentaa
Hallituksessa on syntynyt sopu tuulivoiman vähimmäisetäisyyksistä ympäröivään asutukseen. Muun muassa perussuomalaiset halusivat voimalaitokset mahdollisimman kauaksi lähimmistä taloista.
Ympäristöministeriön mukaan hallitus antaa esityksen uudesta alueidenkäyttölaista ensi vuoden alussa ja esittää siinä, että vähimmäisetäisyyden asutukseen olisi oltava vähintään 1,25 kilometriä.
Hallituksen alkuperäisessä esitysluonnoksessa säätely oli selvästi tiukempaa. Luonnoksen mukaan tuulivoimaloiden etäisyyden asutuksesta olisi pitänyt olla kahdeksan kertaa voimalan korkeus, käytännössä 2,4-2,8 kilometriä.
Puolueilla oli asiasta hyvinkin eroavat näkemykset. Kokoomus olisi alun perin sallinut muutaman sadan metrinkin etäisyydet, ja perussuomalaisia ei olisi haitannut pitempikään suojamatka turbiineihin.
Tulevaa etäisyysvaatimusta ei sovelleta jo tuulivoimakäyttöön rakennetuilla alueilla, ja siitä voidaan poiketa myös, jos asuinrakennuspaikkojen omistajista neljä viidesosaa kannattaa sitä.
Samaan lakiesitykseen tulee myös sääntelyä aurinkovoimaloiden rakentamisesta. Jatkossa vähintään 50 hehtaarin kokoisten aurinkovoimaloiden rakentaminen edellyttäisi aina kaavoitusta.
TIUKKA alkuperäinen luonnos sai jo tuulivoima-alan toimijoilta ja elinkeinoelämältä kipakkaa palautetta.
Esimerkiksi Keskuskauppakamari varoitti kesällä, että Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomessa tuulivoiman rakennuspaikat vähenisivät maakunnasta ja etäisyydestä riippuen 75-100 prosenttia. Keskuskauppakamarin mukaan uudet säännöt olisivat asettaneet puolet maakunnista tuulivoimapaitsioon.
Muualla Euroopan maissa voimaloiden suojaetäisyydet vaihtelevat suuresti paikallisesta lainsäädännöstä riippuen.
