Tyksissä todettu Suomen ensimmäinen Etelä-Afrikan uuden omikronmuunnoksen tartunta

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) on todettu Suomen ensimmäinen Etelä-Afrikan uuden omikronmuunnoksen tartunta. Tyks tiedotti koronaviruksen omikron BA.5 -variantin löytymisestä keskiviikkona.

Virusvariantti löydettiin Varsinais-Suomessa suomalaiselta matkustajalta, joka oli palannut vapun aikaan Väli-Amerikasta.

Kyseistä omikronvarianttia on raportoitu maailmassa noin 760 tapausta 19 maasta. Pohjoismaissa on ollut yksittäisiä löydöksiä. Euroopassa, muun muassa Portugalissa ja Saksassa, on kirjattu lisääntyvästi omikron BA.5 -löydöksiä, Tyks kertoo.

Tyks toteaa, että rokotteen teho tämän variantin aiheuttamaa tautia vastaan ei ole hyvä, mutta rokote kuitenkin suojaa vakavalta tautimuodolta.