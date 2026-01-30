Työmarkkinat
30.1.2026 11:11 ・ Päivitetty: 30.1.2026 12:07
Tyly tilasto: Suomi jatkaa EU:n työttömyystilastojen ykkössijalla
Suomi on yhä EU:n työttömyystilastojen kärjessä. EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin mukaan Suomen kausitasoitettu työttömyysaste oli joulukuussa 10,3 prosenttia.
Toisena on Espanja tasan kymmenen prosentin työttömyysasteella.
Yleisesti Euroopassa tilanne on valoisampi, sillä EU-maiden keskimääräinen työttömyysaste oli joulukuussa 5,9 prosenttia. Luku on tullut pykälän alas marraskuusta.
Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich näkee, että euroalueen työttömyysasteen lasku historiallisiin pohjalukemiinsa voi johtaa inflaatiopaineeseen, jos kasvu kiihtyy.
Hän kirjoittaa X:ssä, ettei kasvun tarvitse välttämättä kiihtyä kovinkaan paljon, ennen kuin tiukat työmarkkinat alkavat taas luoda yläsuuntaisia inflaatiopaineita.
EU-maiden alhaisin työttömyyslukema oli Tshekissä, jossa se oli 3,1 prosenttia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.