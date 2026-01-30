Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

30.1.2026 11:11 ・ Päivitetty: 30.1.2026 12:07

Tyly tilasto: Suomi jatkaa EU:n työttömyystilastojen ykkössijalla

Arja Jokiaho

Suomi on yhä EU:n työttömyystilastojen kärjessä. EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin mukaan Suomen kausitasoitettu työttömyysaste oli joulukuussa 10,3 prosenttia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toisena on Espanja tasan kymmenen prosentin työttömyysasteella.

Yleisesti Euroopassa tilanne on valoisampi, sillä EU-maiden keskimääräinen työttömyysaste oli joulukuussa 5,9 prosenttia. Luku on tullut pykälän alas marraskuusta.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich näkee, että euroalueen työttömyysasteen lasku historiallisiin pohjalukemiinsa voi johtaa inflaatiopaineeseen, jos kasvu kiihtyy.

Hän kirjoittaa X:ssä, ettei kasvun tarvitse välttämättä kiihtyä kovinkaan paljon, ennen kuin tiukat työmarkkinat alkavat taas luoda yläsuuntaisia inflaatiopaineita.

EU-maiden alhaisin työttömyyslukema oli Tshekissä, jossa se oli 3,1 prosenttia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
29.1.2026
Tätä käännettä SDP ei kaivannut mutta sen sai
Lue lisää

Petri Korhonen

Politiikka
29.1.2026
Selvitys: Suomi halusi uskoa Putinin Venäjästä hyvää – liian pitkään
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
30.1.2026
Arvio: Puhelu Gazan todellisuudesta tuottaa tuskaa eettisesti arveluttavassa elokuvassa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU