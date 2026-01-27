Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

27.1.2026 16:29 ・ Päivitetty: 27.1.2026 16:29

Tyly viesti Yhdysvalloista: ”Luottamus romahti tammikuussa”

AFP / LEHTIKUVA

Kuluttajien luottamus Yhdysvalloissa on laskenut tässä kuussa alimmalle tasolleen sitten vuoden 2014 toukokuun.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kotitaloudet ovat huolissaan inflaatiosta ja kohonneista elinkustannuksista.

Conference board -tutkimuslaitoksen julkaiseman indeksin arvo putosi joulukuusta 9,7 pistettä lukuun 84,5.

- Luottamus romahti tammikuussa. Samalla kun kuluttajat ovat huolissaan paitsi nykyisestä tilanteesta, myös tulevaisuutta koskevat odotukset synkistyivät, perusteli tutkimuslaitoksen pääekonomisti Dana Peterson.

Suuri osa tutkimuksen vastaajista ilmoitti niin ikään, ettei ole suunnittelemassa mitään suuria hankintoja tulevan puolen vuoden ajalle. Jos tulevia hankintoja oli suunnitteilla, niissä painottuivat etenkin käytetyt autot, huonekalut, televisiot ja älypuhelimet.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
27.1.2026
Uutta ”ylimmän tason yllätyksellisyys” – Koskinen: Valtioneuvoston selontekoon päivitys pika-aikataululla
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
27.1.2026
Evp-upseeri: Tätä kaikkea Suomen sotilastiedustelun katsauksesta voi päätellä
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
26.1.2026
Tutkija: Perussuomalaiset kehysti ay-pamput kansanvihollisiksi – ja vihreät osasivat ekopopulismin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU