27.1.2026 16:29 ・ Päivitetty: 27.1.2026 16:29
Tyly viesti Yhdysvalloista: ”Luottamus romahti tammikuussa”
Kuluttajien luottamus Yhdysvalloissa on laskenut tässä kuussa alimmalle tasolleen sitten vuoden 2014 toukokuun.
Kotitaloudet ovat huolissaan inflaatiosta ja kohonneista elinkustannuksista.
Conference board -tutkimuslaitoksen julkaiseman indeksin arvo putosi joulukuusta 9,7 pistettä lukuun 84,5.
- Luottamus romahti tammikuussa. Samalla kun kuluttajat ovat huolissaan paitsi nykyisestä tilanteesta, myös tulevaisuutta koskevat odotukset synkistyivät, perusteli tutkimuslaitoksen pääekonomisti Dana Peterson.
Suuri osa tutkimuksen vastaajista ilmoitti niin ikään, ettei ole suunnittelemassa mitään suuria hankintoja tulevan puolen vuoden ajalle. Jos tulevia hankintoja oli suunnitteilla, niissä painottuivat etenkin käytetyt autot, huonekalut, televisiot ja älypuhelimet.
