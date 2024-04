Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sai päätökseen työrauhapaketin käsittelyn – SDP, vasemmistoliitto ja vihreät esittävät lakkolakien hylkäämistä

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on saanut päätökseen työrauhapaketin käsittelyn. Sosialidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät esittävät lakkolakien hylkäämistä omassa vastalauseessaan. Demokraatti Demokraatti

Oppositioedustajat katsovat, että esitetyt lakimuutokset ovat suhteettoman rajuja tilanteessa, jossa lakkojen määrä maassamme on erittäin vähäinen. Hallituksen esityksen mukaan lakkojen määrää halutaan vähentää 5-10 prosentilla.

– Mielestämme yksilöille määritelty 200 euron sakko on tarpeeton ja sitä ei tulisi säätää. Tällaisia työrauhan vastaisia tapauksia on nykyäänkin erittäin harvoin. 2000-luvulla yli 1 100:sta käsitellystä jutusta vain 39. Nyt kun lakkosakot nousevat rajusti työtekijäpuolelle, niitä on entistä vähemmän. Teemme vain uudenlaista oikeuskäytäntöä, turhaa lainsäädäntöä ja aiheutamme kaksinkertaisen sanktion ensin yhdistykselle ja sitten vielä sen jäsenelle, sanovat oppositioedustajat.

Opposition mukaan palkansaajien asemaa heikennetään monelta osin ja myötätuntotyötaisteluista rajaaminen vaikeuttaa liikaa muun muassa sellaisten alojen tulemista, jotka tarvitsevat tukea saadakseen kunnollisen sopimuksen aikaiseksi. Myös poliittisten lakkojen rajoittaminen 24 tuntiin on kohtuuton vaade. Jatkossa samasta aiheesta ei saisi lakkoilla 12 kuukauteen.

– Hallitus tavoittelee lakiuudistuksella itseensä ja erityisesti ajamiinsa asioihin kohdistuvan arvostelun rajoittamista. Tämä on kummallista etenkin siksi, että Suomessa poliittisia lakkoja on järjestetty harvoin. Niiden määrään hallitus itse voi vaikuttaa politiikallaan.

– Lakko-oikeuden rajoitukset ovat ongelmallisia Suomen kansainvälisten velvoitteiden näkökulmasta. Kansainvälinen työjärjestö ILO on juuri kehottanut hallitusta neuvottelemaan esityksestä työmarkkinaosapuolten kanssa. Tähän hallitus ei enää suostunut, kertovat oppositioedustajat.

OPPOSITIO sanoo lisäksi, että lakiesityksen valmistelu on ollut kautta koko lainvalmistelun puutteellista. Sen mukaan hallitusohjelman tiukka kirjaus ja etukäteen lukkoon lyöty tavoite ovat rajoittaneet lainvalmistelijaa tekemästä harkittua ja hyvän hallintotavan edellyttämää lakitekstiä. Työmarkkinajärjestöjen ja monien asiantuntijoiden arviot on valmistelussa sivuutettu eikä lakkojen ilmenemisen juurisyihin ole pureuduttu.

Myös kiire on ollut melkoinen.

– Valiokunnan poikkeuksellinen kokoontumisaikataulu on osoittanut sen, että lakiesityksen aikataulua kiirehditty. Alkuperäisellä voimaantuloajalla 1.7.2024 mietintö olisi voinut valmistua vielä touko-kesäkuun vaihteessa. Me vastustamme lakiehdotuksen voimaantulon aikaistamista.