26.8.2025 10:47 ・ Päivitetty: 26.8.2025 12:54

Työllisyysrahaston ehdotus: työttömyysvakuutusmaksuihin korotus vuodelle 2026

Työllisyysrahaston hallitus esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän nostamista 0,6 prosenttiyksiköllä vuodelle 2026.

Työnantajan keskimääräinen maksu olisi esityksen mukaan 0,92 prosenttia palkasta, joka on 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin tänä vuonna. Työntekijöiden maksu olisi 0,89 prosenttia palkasta, joka on 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin tänä vuonna.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) toivoi toissa viikolla Kauppalehden haastattelussa, ettei työttömyysvakuutusmaksuja korotettaisi, sillä korotukset olisivat suuri virhe nykyisessä suhdannetilanteessa.

 

Uutista korjattu klo 15.54: Orpon haastattelu oli toissa viikolla, ei viime viikolla.

